74歲許冠傑為紅館個唱宣傳　近鏡「回春」少皺紋皮膚緊緻狀態十足

相隔逾4年歌神許冠傑回歸紅館舞台﹗4月7至12日一連六晚，假紅磡香港體育館舉辧《許冠傑此時此處演唱會2023》，更賣大包「全場有一半門票的票價為380元﹗」個唱已開始優先訂票，歌神亦開始宣傳行程。

許冠傑4月再踏紅館開騷 許諾每場6000張$380：一於賣大包

歌神許冠傑4月7至12日一連六晚，假紅磡香港體育館舉辧《許冠傑此時此處演唱會2023》，更賣大包「全場有一半門票的票價為380元﹗」（健康旦FACEBOOK）

《 2023許冠傑巡迴演唱會之馬來西亞站》海報早前引起熱議。（網上圖片）

早前演唱會海報一出不少人讚許冠傑狀態十足，完全不似74歲，大馬個唱海報疑修圖太重手面上零皺紋，到香港個唱海報則自然得多。許冠傑接受《東張西望》主持王嘉慧訪問時，表情多多非常精靈，近鏡下皮膚仍非常好只有少量皺紋。提到1972年面世的經典作《鐵塔淩雲》，歌神分享箇中原因：「因為呢首歌旋律係有少少反傳統，聽起來有點新鮮感，同埋歌詞反映香港情懷好易引起共鳴，所以好多人稱呢首歌係港歌，估唔到已經陪咗大家50幾年。我嘅心願係繼續唱好廣東歌，繼續傳承香港文化，帶畀香港人更多快樂同感動。好想繼續喺舞台唱歌畀大家聽，所以一直保持最好狀態，隨時都可以上台唱歌畀大家聽，希望透過音樂和歌詞為大家打打氣。」

許冠傑接受《東張西望》主持王嘉慧訪問時，表情多多非常精靈。（影片截圖）