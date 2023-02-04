林明禎座談會大談入行心酸史　曾後悔入行以淚洗面：冇諗住做藝人

林明禎今日（3/2）現身浸會大學擔任講座嘉賓，是次講座主題為「由網絡甜心到演員之路」，會場中有不同年齡層的聽眾都是林明禎的粉絲，大家都非常有秩序排隊進場，粉絲入場後即時展示自己專業裝備，拿出相機為偶像影靚相。

林明禎今日出現在浸會大學做分享。（ 陳順禎 攝）

訪談中，林明禎大談自己為何從一名網絡紅人轉型成為演員，當中她提及自己為何會在社交媒體上分享靚相，原來當初因為她姐姐的一句話，令她有今時今日的得着：「剛開始我接觸的工作是與娛樂圈沒有關係，因為工作壓力很大，所以我姐姐就介紹我玩一個APP 『明禎！我跟你說有個APP真的很好玩叫Instagram，你只要把照片上傳就會有like』突然間，我的照片在網絡上瘋傳，開始有很多娛樂公司來找我，覺得很奇妙又很奇怪，因為那個時候我準備去讀書，當時已經繳交學費，突然間有這樣的機會。」

忽然爆紅，但曾後悔入行（ 陳順禎 攝）

隨着時間過去，明禎社交媒體的追蹤者變得多了，而工作機會接踵而來，不過明禎對此非常抗拒，更表示：「我冇諗住做藝人。」訪談期間，明禎不斷嘗試用廣東話回答主持人的問題，雖然廣東話未達到字正腔圓的水平，但是看得出她花不少心機學習，期間更獲得不少觀眾鼓勵。當時明禎除了經營社交平台，亦有在美容院工作，突然一位馬來西亞歌手親自聯絡她表示：「會不會有興趣成為歌手。」不過明禎表示唱歌只是興趣，並沒有專業知識，不過對方又言：「沒有關係，我們可以提供很多相關免費課程培訓。」當時林明禎為此感到煩惱，不過林媽媽表示：「人生這麼短暫，有新的嘗試，你還年輕，為何你不敢去闖一闖？」因此林明禎遠赴台灣發展。

明禎在講座上分享自己的經歷（ 陳順禎 攝）

林明禎忽然爆紅：

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不過在剛開始是明禎坦然好唔習慣：「每一天我都覺得完蛋了！因為第一次離家這麼遠，在台灣一個人住，我每天都打電話給媽媽哭着說 『媽媽我做錯決定了我不要！他們每天向我面對鏡頭講話，以及面對鏡頭自我介紹，還要少又叫我拍照，這些我都很不習慣』這些對我來講都很難。」這種不適持續兩三年時間，直到機緣巧合下，在2017年林明禎拍攝了人生第一部電影《救殭清道夫》。雖然拍攝期間林明禎不斷吐苦水，表示拍戲真的很累、很辛苦，之後都不要再做演員，不過當自己入場觀看這部電影後，卻改變了想法：「這個過程是多麼珍貴，有很多回憶讓我覺得所有的辛苦都是值得，那一刻我突然心想，我還想繼續當演員。那一刻開始我愛上了演戲。」

《救殭清道夫》是林明禎的螢幕處女作。（電影劇照）