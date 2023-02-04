香港飯局｜曾鈺成等三大政壇元老聚首　嘆美食講城中熱話

由三大政壇元老曾鈺成、程介南、石禮謙主持的全新節目《香港飯局》將於明（5日）晚起逢星期日晚上10時於翡翠台播映。



首集嘉賓之一的馬時亨（左二）與主持曾鈺成（右二）、程介南（右一）、石禮謙（左一）合照。

前立法會主席曾鈺成、公關傳媒人程介南及前立法會議員石禮謙，縱橫政界多年，擁有豐富的資歷及人脈，經歷時代的變遷，但依然對香港的經濟、基建、醫療、民生、娛樂事事關心。三位政壇元老將於《香港飯局》聚首，邀請社會上不同領域成就斐然的嘉賓，並由星級名廚主理飯局，品嘗美食之餘，深入探討城中熱話，分享他們的政治智慧及對各項民生議題的獨特見解。

《香港飯局》其中兩位主持前立法會主席曾鈺成（左）及公關傳媒人程介南（右），一邊品嘗美食，一邊研討香港社會熱話。

《香港飯局》邀得社會上各界成功人士、精英及年青新力量暢所欲言，嘉賓包括： 測量師姚潔凝、銀行經理周卓然、律師張博文、團結香港基金研究總監葉文祺及電台節目嘉賓主持郭東旺等。

首集邀請到前商務及經濟發展局局長馬時亨（右三）、公共政策顧問林緻茵（左二）、區議員郭芙蓉（左一）、補習社校長韋文傑（右二）及議員助理劉天正（右一），與主持曾鈺成（右四）、程介南（左四）、石禮謙（左三）一邊品嘗美食，一邊分享他們對各項議題的獨特見解。

明（5日）晚首集嘉賓為前商務及經濟發展局局長馬時亨、公共政策顧問林緻茵、區議員郭芙蓉、補習社校長韋文傑及議員助理劉天正，並由星級名廚陳國強師傅炮製新春意頭佳餚。席間，三位主持曾鈺成、程介南及石禮謙與眾嘉賓研討香港社會經濟復甦，對基層市民、青年，甚至是商界所帶來的機遇。他們更分享到從疫情到復常，普羅大眾及小商戶所面臨的困難，並會商討及建議，政府如何對有需要人士提供相應的援助，才能夠讓市民受惠。