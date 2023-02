王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉(Irisa)一向作風大膽,擁有火辣身形的她毫不吝嗇經常在社交網站分享性感照片。昨日(3/2),她在IG限時動態上載與好友Pumpkin Jenn的合照並祝對方生日快樂:「Happy Birthday, the one who understand my(.)(.) struggles」。相中,王麗嘉和Pumpkin Jenn同樣穿上三點式,而王麗嘉的上圍更幾乎迫爆泳衣,完全無法包裹她的驕人身材,網民睇到嘩嘩聲不禁高呼:「流鼻血啦!」、「買細咗個size?」



王麗嘉一向作風大膽,擁有火辣身形的她毫不吝嗇經常在社交網站分享性感照片。(IG圖片)