網上瘋傳車長叫醒熟睡乘客短片　唱聖誕歌念「三七氣流」勁有創意

「阻人XX死咗會俾人燒X袋㗎！」這句粗鄙而又真實的金句，出自萬梓良於電影《賭俠大戰拉斯維加斯》，相隔23年依然在流傳着，以及經常被引用。近日網上流傳幾段疑似是巴士車長拍下，叫醒乘客落車的影片中，竟然出現了近似的語句。



「阻人XX死咗會俾人燒X袋㗎！」這句對白十分經典。（影片截圖）

這幾段短片中，拍片者為疑似車長的男人。片中所見，在巴士車廂中，這個男人對着熟睡中而未察覺到巴士已到總站的乘客唱聖誕歌《we wish you a mery christmas》。短片當中的乘客醒來後，就對着拍片者說「對不起」。

疑似車長的拍片者用有創意的方法叫醒乘客。（Facebook截圖）

另一條短片中，拍片者也以「乾坤一開，三七氣流一轉，起！」叫醒乘客，片中的女士還說：「哈哈，成日瞓過籠呀。」他又以「認住金寶鐘，清潔好輕鬆」去叫醒熟睡的外傭姐姐。其中一條短片中，拍片者在巴士下層開始拍片，並說：「阻人收工死咗會俾人燒X袋㗎！」然後就走到巴士上層，以溫柔的語氣說：「good morning class.」被叫醒的乘客用帶些疑惑的眼神望着拍片者，然後看着身後空無一人的車廂，就拿着背包下車了。

疑似車長的拍片者用有創意的方法叫醒乘客。（Facebook截圖）

這篇帖文被貼在一個叫「無無聊聊」的Facebook專頁上，該帖文得到網民廣泛關注及過千個分享。有網民留言說：「呢位ching好有幽默感。」也有人說拍片者是「敬業樂業」，也有人讚揚疑似巴士車長的拍片者好心地，寫道：「呢個司機係咪算係好，有啲X街司機唔叫醒你，等你搭返出去，成日坐N車明我講咩」、「司機幾幽默，咁樣幾好。唔直接掂你，先用聲叫醒你。」

網民表示短片好笑，也指拍片者好心，到站會叫醒乘客。（Facebook截圖）

不過也有網民直指拍片者「缺德」，表示不應該將乘客拍攝入鏡。有網民也發現，短片應該是多年前拍下，因為片中的乘客都沒有戴口罩。

網民表示短片好笑，也指拍片者好心，到站會叫醒乘客。（Facebook截圖）

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