《巾幗梟雄》黎耀祥鄧萃雯Re-U　暗示續集有望：等下次的天作之合

由黎耀祥及鄧萃雯主演的TVB劇集《巾幗梟雄》當年收視口碑雙豐收，兩人憑此劇雙雙奪得視帝、視后寶座，之後又再憑續集《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后，風頭一時無兩！不少觀眾都期待他們再度合作拍攝《巾幗梟雄4》，雖然仍未成事，但今日（4日）黎耀祥同鄧萃雯分別曬出《巾幗梟雄》劇組的聚會照，即時掀起網民熱烈討論！



黎耀祥及鄧萃雯在2010年憑《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后。（視覺中國）

《巾幗梟雄》劇組Re-U！（微博@鄧萃雯）

相中所見，黎耀祥及鄧萃雯與《巾幗梟雄》監製李添勝、編劇張華標在酒樓聚會，已經退休多年的金牌監製李添勝難得露面，精神狀態相當不錯，眾人相聚十分開心，黎耀祥更尊稱兩位前輩為「恩師」。鄧萃雯更在長文中回顧當年的拍攝點滴，直言《巾幗梟雄》的成功離不開李添勝同張華標：「一劇之本，沒有好劇本就沒有後來的好成績。義海豪情已經是12年前的，但念念不忘必有迴響，作品會被談論至今全賴他們對戲劇的理解和那份人民精神，有些戲拍完就只是過眼雲煙，自己都會忘記演過什麼，但四奶奶與九姑娘的某些特質已成為我本人的一部份了，也是我畢生難以忘懷的好角色。這兩部天作之合，是送給我人生的兩份大禮，所以非常感激。」

鄧萃雯在長文中回顧當年的拍攝點滴，直言《巾幗梟雄》的成功離不開李添勝同張華標。（微博截圖）

開心相聚！（微博截圖）

兩人曾在直播中開腔回應有關《巾幗梟雄4》的開拍計劃。（影片截圖）

其實早在2020年年底已經有傳《巾幗梟雄》系列將會開拍第4輯，並找來黎耀祥及鄧萃雯擔正做男、女主角，可惜其後盛傳投資方撤資，加上疫情令該劇開拍一再延期，甚至一度傳出「胎死腹中」。雖然黎耀祥及鄧萃雯都曾公開表示有意接拍《巾幗4》，但鄧萃雯亦曾在直播中直言要考慮很多因素：「其實我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本再體現第四部的話，我們也會考慮的，我真的是這樣想的，其實我檔期都留過出來了，但是最後還是有些問題卡在中間，所以我們就不能隨便說嘛這個事情。」今次劇組重聚，而鄧萃雯更在最後寫上：「#第2000個微博送給巾幗義海迷期待已久的鐵三角##再等下一次的天作之合##劇集會拍完但情誼卻永在# #今天立春#」，不少劇迷都期待他們再次合作！