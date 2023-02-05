冲遊泰國｜胡慧冲與美女相伴歎盡地道美食　更男女共浴浸溫泉？

「泰國旅遊達人」胡慧冲主持的《冲遊泰國》將於明晚（6日）起逢星期一至五晚上十點半在J2播出新一季，今季沿用上季班底，不但有大家喜愛的「叉燒姐」鄺玲玲和「冬蔭家族」的「冬蔭妹」、「冬蔭妹妹」和「冬蔭哥哥」，還有仿如大碼版的胡慧冲「冲為糊」。首集「叉燒姐」鄺玲玲會打頭陣夥拍胡慧冲介紹泰國食玩買之選，又會集中講曼谷的美食，帶觀眾食盡最平和最貴地道美食，由60銖（約14港元）一客的海南雞飯，食到酒店餐廳出品的3,000多銖（約713港元）港式蒸魚！



胡慧冲主持的《冲遊泰國》將於明晚（6日）起逢星期一至五晚上十點半在J2播出新一季。

第一集叉燒姐帶大家去到全泰國最高的建築物Bangkok Mahanakhon打卡，該建築物樓高314米共77層，特點是頂層凌空的玻璃地板。不過今次胡慧冲推介的，是摩天大廈內新開的酒店The Standard，提供約155間房間，平均收費約2,000港元一晚。酒店內的中菜廳，是泰國食家近日慕名幫襯的熱點，叉燒姐最欣賞餐廳的肥燶叉燒，港式水準盛惠1,600銖（約380港元）。還供應港式點心、用蘋果木燒；限量提供的北京填鴨、港式蒸東星斑收費3,000多銖（約713港元）。雖然收費不菲，目前訂位都要等3個月。

「叉燒姐」鄺玲玲。

之後壓軸登場的有「冬蔭妹」，將於節目中與胡慧冲享受男女共浴浸溫泉？

第二集繼續講食，要食海南雞飯係香港人都識去水門街。胡慧冲當然不會「hea」，今次推介的是有「香港明星雞飯店」之稱的Sui Hen海南雞飯，店舖位於Charoen Krung路，超過110年歷史，講到明星雞飯的由來，胡慧冲笑稱︰「有次帶咗任達華同米雪嚟食過，話好好食。一傳十、十傳百咁傳開去。」店內用的是泰國頂級茉莉米，足料靚湯還可以大大碗另外叫。同一條路還有一間連續5年獲米芝蓮推介的魚粥店，用料是新鮮鱸魚同石斑。胡慧冲表示此店的粥，是較接近潮州粥底，有別於香港食開較稠的粥底。

性感上陣！

胡慧冲接住帶叉燒姐去到另一間老店，位於Silom路巷仔的Charoen Sang Silom豬腳飯店有60年歷史，獲米芝蓮推介獨沽一味鹵水豬手。之後壓軸登場的有「冬蔭妹」，一上場就「犧牲色相」同與胡慧冲享受男女共浴浸溫泉，有多大膽令人相當期待。