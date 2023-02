陳瀅(Jeannie)早前於農曆新年飛往加拿大探親,不但周圍歎美食歎美酒,又在大雪中滑雪,日子過得相當寫意。日前她飛到美國拉斯維加斯遊玩,又與同樣身處美國的何雁詩短聚,兩人沒見一段時間已經相當想念對方:「reunited(重聚)!」



陳瀅和何雁詩一同到拉斯維加斯玩。(IG:@missjni)

陳瀅在Instagram上載多張在拉斯維加斯影的照片,在五光十色的賭城前食日本菜,隨後亦顯得相當雀躍忍不住要打個卡:「let’s go!」不過她並未有透露有否入賭場玩兩手。

陳瀅在賭城前打卡。(IG:@missjni)

在美景前食嘢。(IG:@missjni)

何雁詩和老公鄭俊弘於上星期帶住八個月大的兒子一同到加拿大溫哥華探親,她當時在IG發文慨嘆事隔三年終於見到父母和祖父母好開心:「a very meaningful trip indeed, last time we came we were still boyfriend-girlfriend, and now we are married with a child.(這次的旅行真的很有意義,我們上次來的時候還是男女朋友,現在我們已經結婚生子了)」

何雁詩和老公鄭俊弘於上星期帶住八個月大的兒子一同到加拿大溫哥華探親。(IG:@honganc)

兩夫妻一同去迪士尼玩。(IG:@honganc)