新四十二章｜龔嘉欣拍拖睇緣份：以前仲會計劃25歲同埋30歲結婚

無綫（TVB）新劇《新四十二章》以奇幻、穿越元素帶出另一個追劇以及討論熱潮。劇中龔嘉欣飾演的「豬肉檔西施」朱螢嬌更以滿臉鬍鬚的造型成功搶鏡。龔嘉欣自入行以來，雖然專注工作，但時不時就會傳出緋聞。



龔嘉欣今日（05/2）出席劇集宣傳活動，她直言，劇集播出期間當然想大家聚焦在劇情以及角色身上而不是緋聞。（梁碧玲攝）

龔嘉欣今日（05/2）出席劇集宣傳活動，她直言劇集播出期間當然想大家聚焦在劇情以及角色身上，而不是緋聞，她身邊的朋友，甚至家人亦絕少問起。她說：「身邊朋友睇到最多都係send報道畀我，不過佢哋好少過問，我都知大家係緊張我。屋企人從來都唔會問。」

龔嘉欣坦言拍拖、結婚要講緣份，（梁碧玲攝）

問到她單身了好一陣子，想不想有男朋友錫？她回答：「我好細會set 啲目標，幾多歲結婚，但係而家好似好難去計劃。每日發現嘅事太多，好多驚喜，所以好難去plan時間表，但係我自己係一個對感情好認真嘅人。（如果）有對象，我目標都係諗結婚然後有一個家庭。我以前set過25歲同埋30歲（結婚），但係好似都唔work，已經過咗，所以而家唔set啦。」

龔嘉欣心情幾好。（梁碧玲攝）

她坦言，自己還是相信「緣份」這回事，認為緣份到，真命天子就會出現，在緣份來到之前，就先發展事業。她說：「我而家都係30頭，仲有時間畀我去增值自己，更加去進步。」如果要等到60歲才有真愛呢？她爽快的回答：「唔緊要㗎，所有嘢都係緣份安排，但係而家真係仲有事業去衝。」