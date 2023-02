58歲劉美君疑翻撻混血型男　與TVB「御用有錢人」拖手只能做朋友

58歲的劉美君(Prudence)在2017年與拍拖8年的德日混血男友Steve分手,當年她透露大家相處期間有拗撬,人生價值觀不同,故決定分手。回復單身5年的劉美君,最近疑與Steve舊情復熾,孖住相約好友賈思樂一齊四處遊玩。

劉美君在情場上一向屢敗屢戰,曾與TVB「御用有錢人」黃子雄傳緋聞。(IG@prudenceliew)

已移居美國的劉美君日前相約好友賈思樂到太浩湖 (Lake Tahoe)遊玩,賈思樂在IG上載三人合照,劉美君與Steve肩並肩十分親暱,賈思樂留言:「Spending a beautiful day with my dear friends Prudence and Steve in LAKE TAHOE😎😎😎😎😎」。反而劉美君有點避忌,與Steve分手後都沒有上載過合照,今次亦刻意只上載與賈思樂合照,指是她的偶年偶像,但未見Steve蹤影,十分低調。

劉美君和Steve一齊與賈思樂周圍玩。(IG@louiecastro1818)

劉美君與Steve分手多年,都沒有上載與對方合照,今次賈思樂疑洩蜜。(IG@louiecastro1818)

劉美君經歷過兩段失敗婚姻,由於早婚早生育,49歲已當嫲嫲,堪稱fit爆祖母。她與Steve分手後曾被影到穿性感Deep V約熟男撐枱腳,之後跟無綫「御用有錢人」黃子雄傳緋聞,更不避嫌在社交網上載二人手拖手相,當時否認拍拖,稱「自己放相一定比D狗仔靚」,表示與黃子雄是由細識到大的朋友。

一向好注重健康的劉美君,經常在社交網曬6嚿腹肌相,但她早前不幸患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃,頭頂有兩大個洞,接近一隻手指咁長,直徑約4-5cm,秃髮部位只甩剩幾條頭髮,透露正接受治療。

劉美君未夠50歲就做嫲嫲。(IG@prudenceliew)

劉美君一向好注重健康,大晒6嚿腹肌。(IG@prudenceliew)