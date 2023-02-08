愛·回家｜宋宛穎登場外形極顯老　網民讚葉蒨文靚好多：當觀眾盲

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina），去年一卸任就隨即備受無綫力捧，不但被指名與Do姐和汪明荃等大前輩共同擔任《萬眾同心公益金》及《明愛暖萬心》等大騷，又獲安排北上拍東方衛視的真人秀《加油！小店》正式開拓內地巿場，愛錫程度絕對是近年的港姐之冠。近日她首次挑戰拍劇，在處境劇《愛·回家之開心速遞》中一登場就已經有相當之重的戲份，更與吳偉豪有咀嘴戲，可惜卻迎來網民一面倒的批評：「夾硬捧！」



宋宛穎在處境劇《愛·回家之開心速遞》中一登場就已經有相當之重的戲份。（TVB影片截圖）

宋宛穎於2月5日播出的一集中以美術指導「Tiffany」一角正式登場，當時劇情講到吳偉豪飾演的「朱凌凌」與葉蒨文（Sophie）飾演的「Candy」原本有條感情線，然而卻因為Tiffany的登場而變「BE」（Bad Ending）。該集講到Candy因為炮製「愛心麵包」而自覺與朱凌凌關係有進展，然而卻因為新來了一位美術指導Tiffany，就令朱凌凌甚為心儀，更親眼見到兩人因一盞道具走馬燈而在月色燈影下親吻，最後更心碎哭成淚人。

宋宛穎於2月5日播出的一集中以美術指導「Tiffany」一角正式登場。（TVB影片截圖）

更與吳偉豪有咀嘴戲。（TVB影片截圖）

然而，大批劇迷對於宋宛穎飾演的角色大為不滿，認為這條感情線進展太快太倉卒不合情理，更難以接吳偉豪放棄葉蒨文與她組成新CP，亦有不少留言狠批這位港姐冠軍顏值輸給葉蒨文幾條街：「要捧新人都要合理，不可夾硬來」、「個樣和條件差過Candy咁多」、「又老又脹」、「當啲觀眾盲嘅咩」、「Candy靚過Tiffany好多」、「做到不知所畏」、「佢年齡23，睇個樣以為32歲」、「真實年齡細Candy七年，但個樣似大過Candy七年」。

網民戥Candy唔抵！（TVB影片截圖）

吳偉豪飾演的「朱凌凌」與葉蒨文（Sophie）飾演的「Candy」原本有條感情線。（TVB影片截圖）

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現年23歲的宋宛穎是一名中葡混血兒，擁有四分一葡萄牙血統，母親文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，同屆冠軍就是宋宛穎堂姨文雪兒，另一位堂姨文雪婷則在1994年參選獲得亞軍，其婆婆的兩位堂家姐亦是選美出身，更是數十年前的加拿大小姐兼三藩市小姐，整個家族都可以說是選美世家。

宋宛穎是一名中葡混血兒，出身自選美世家。（IG：@sabrinaxmendes）

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葉蒨文（Sophie）現年30歲，曾於2016年參選港姐並躋身三十強，她畢業自名校嘉諾撒聖心書院，在學時期已經是校隊舞蹈員，並獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級的資格。之後於英國名牌大學京士頓大學修讀服裝設計系。她於2016年放棄朝九晚五的辦公室工作而參加港姐，落選後入讀演藝進修班再正式加入TVB，隨即被安排出演處境劇《愛．回家之開心速遞》並成功入屋，至今已經參與過45部劇集的演出。

葉蒨文曾於2016年參選港姐並躋身三十強。（IG：@sophieysm）

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