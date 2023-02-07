Bob林盛斌教四招秘技提升事業運　「必要時拉人落水」最有效用？

林盛斌（Bob）出名富貴，不但家住九龍塘超級豪宅，生意瓣數更是多不勝數，絕對稱得上是生財有道，而他亦非常慷慨向各位網民分享自己的投資經驗，不時會拍片上載到YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」，最近他表示有網民向他抱怨，身邊沒有同事願意幫助自己，為此Bob就分享四招職場心理學，助網民在職場更上一層樓。

BOB林盛斌一家六口感情非常好。（IG：@pearlwong）

首先Bob就分享朋友的經歷，表示好友不時大呻住在樓上的住戶把污水潑到家中的露台中，令已經清洗好的衣物被弄髒，於是好友就會與對方理論，可惜每一次都會得到該住戶敷衍回答：「唔係我整㗎！」Bob的好友放棄與對方理論，與此同時他又想起自己樓下的住戶是位凶神惡煞的壯漢，於是他就把污水潑到壯漢家的露台，故意弄髒對方正在曬乾的衣服。

而該壯漢就如Bob好友所料，親自上門投訴，此時好友就可憐說道：「唔關我事，我都係受害者，係樓上嘅人潑㗎。」而壯漢馬上衝上大罵這位潑污水的住戶，從此之後樓上住戶就沒有在把污水潑到Bob好友家中的露台。因此Bob表示：「要有限度拉其他人落水，其他人係會出面幫你，雖然成件事係卑鄙無恥，不過呢招係Work嘅。」

Bob強調要有限度拉其他人落水。（節目截圖）

雖然係卑鄙無恥。（節目截圖）

不過就好有用。（節目截圖）

點擊下圖了解更多Bob分享有助提升事業運的招式：