TVB藝訓出身鄔嘉駿客串《愛回家》20次　由池美麗男友淪為露宿者

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》已經拍攝超過1,300集，經常有不同的角色穿插，部份演員更可能一人分飾多角。而昨晚一集，久未出鏡的池美麗（鍾凱琪飾）前男朋友柏豪（鄔嘉駿飾演），突然變成露宿者。

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劇情講述根叔（劉丹飾）和池子孝（阮政峰飾）在街頭見到一位露宿者摷垃圾筒搵食物，根叔不忍拿出3,000元給對方，希望可以慢慢用一個月；怎料露宿者到日本餐高級餐廳食到盡，令根叔氣上心頭。後來池子孝找對方理論，才發現露宿者是想立下決心，吃盡一餐後找工作再自力更新。

鄔嘉駿喺《愛回家》飾演池美麗男朋友柏豪。（影片截圖）

鄔嘉駿喺《愛回家》飾演池美麗男朋友柏豪。（影片截圖）

鄔嘉駿接受傳媒訪問時透露自己在《愛回家》客串超過20幾個不同角色，今次收到劇本要演露宿者，他不覺得難受反而感到興奮，因為可有更多嘗試。現年32歲的鄔嘉駿是2019年第30期無綫藝員訓練班畢業，加入TVB後客串過《拳王》、《青春不要臉》、《飛虎3壯志英雄》、以及綜藝節目《不可能任務》等。現實中的鄔嘉駿已成家立室，而且有一位靚老婆及近2歲兒子。去年12月底鄔嘉駿在IG分享與老婆一齊飛去俄羅斯睇足球，網民都讚：「甜到漏啦👏👏」！

囝囝都已經就嚟兩歲，呢張係囝囝剛出世時po嘅相。（ig@kcxwu）

有個靚太太。（ig@kcxwu）