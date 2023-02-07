港台頒獎禮林家謙無入圍大跌眼鏡　COLLAR無份競逐女新人獎感詫異

今年港台舉辦的《十大中文金曲頒獎禮》將會於5月假紅館舉行，並在「廣播九十五周年 十大中文金曲」的投票網站中，共有6個獎項供大家投票，分別是「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」大批粉絲感期待！

新一代歡迎的人氣歌手陳柏宇、陳蕾、岑寧兒，以及在多個頒獎典禮橫掃獎項的林家謙，都未有入圍角逐「優秀流行歌手大獎」。（熒幕截圖）

林家謙無份入圍歌迷非常失望。（林家謙ｉｇ）

不過有網友發現傳被港台「封殺」的謝安琪、Serrini、方皓玟、許廷鏗全未有入圍，就連近年受新一代歡迎的人氣歌手陳柏宇、陳蕾、岑寧兒、kayan9896、Gareth T、Kiri T、吳林峰、陳健安、葉巧琳、梁釗峰，以及在多個頒獎典禮橫掃獎項的林家謙，都未有入圍角逐「優秀流行歌手大獎」，此外，女子組合COLLAR亦消失於新人獎候選名單中，但去年打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位《Call My Name！》及《OFF/ON》均有入圍角逐「十大中文金曲獎」。反而資深歌手譚詠麟、劉德華、郭富城均有入圍，劉德華憑着「還是笨小孩」入圍「十大中文金曲獎」，譚詠麟則一首歌都沒有上榜，但亦入圍「優秀流行歌手大獎」！

資深歌手譚詠麟、劉德華、郭富城均有入圍，劉德華憑着「還是笨小孩」入圍「十大中文金曲獎」，譚詠麟則一首歌都沒有上榜，但憑着超高人氣入圍「優秀流行歌手大獎」！（熒幕截圖）

網民得悉入圍單名後，似乎對賽果十分不滿，紛紛留言表示：「十大"懷舊"中文金曲」、「2023第一個樂壇笑話？」甚至揶揄港台：「贊成比番啲長者攞獎！冲喜吓！」（熒幕截圖）

網民得悉入圍單名後，似乎對賽果十分不滿，紛紛留言表示：「十大"懷舊"中文金曲」、「2023第一個樂壇笑話？」甚至揶揄港台：「贊成比番啲長者攞獎！冲喜吓！」。不過，今年港台飛起TVB單獨搞金曲頒獎禮，網民反應亦不俗，表示由港台自己搞翻就最好，但認為新人獎無COLLAR就始終講唔過去。

COLLAR隨住So Ching歸隊終於齊人！

新人獎無COLLAR就始終講唔過去。（熒幕截圖）