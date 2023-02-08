雯雯唔怕Steven張致恒被爆料　追數出軌都影響唔到佢生活及情緒

藝人張致恒（Steven）與區燕雯（雯雯）結婚4年已經多次傳出離婚消息，雯雯常在社交平台訴心聲，傳出離婚後又會被拍到與Steven一同出入。最近雯雯透露已經搬屋重新生活，暗示與Steven分開，做單親媽媽照顧3個兒子。

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變，大家已經看得習以為常。（IG：@ugly__mama）

昨日（7日）雯雯再次在社交平台發文，平日已經說Steven廢及懶，亦不會幫忙照顧兒子，今次她比之前更激，發長文似乎與Steven「割蓆」。除了之前說的原因外，今次更公開的表明有關Steven追數及出軌的都與她無關，亦說自己沒有錢，所以不用找她，而有關Steven出軌的問題亦不會影響到她的生活及情緒。雯雯又表示離婚也會有很多原因，雖然最後她沒有說出到底與Steven有沒有正式雜婚。但她說已經有她的路走下去，暗示她之後的路只有她自己。

雯雯又係社交平台發文。(ig@ugly__mama)

雯雯在社交平台寫下：「只會講一次，亦不會私下回覆所有，所以唔需要不段轟炸我！1如果你搵我係想講我老公曾經問你借錢而又末還錢嘅，好抱歉我都冇錢。2.如果你搵我係想講我老公佢係一個咩人人格係點有咩缺點，我諗我同佢認識左10幾年，結左婚4年，都應該夠了解。3.如果你搵我係想講同過我老公有野又或者佢出軌，我諗我只可以答你就算係事實，其實對我都冇乜影響，我相信目前嘅我唔會因為呢啲咁嘅嘢而影響到我嘅生活，又或者情緒。再講，我選擇得同一個公眾人物結婚，我諗好難勉有好多個唔同嘅你哋出現搵我，最後如果你哋任何一個想公開曝光一切，你哋即管可以做，不會影響到我。不過你哋公開佢冇工作，一樣不會有錢比你地，你哋話希望將所有嘅事實放喺我心裏面，其實冇咁嘅必要。我選擇得而家嘅路我就要自己去承受，結論如果你哋嘅目的係想我哋離婚，我諗我可以同你講你講我已經有我嘅路行，若果我真係要離婚，我諗我可以有好多原因，但係一定唔會係，因為一個又一個嘅你地嘅故事。」

