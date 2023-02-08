傳42歲范冰冰家人唔接受男友 爆富豪追求者眾暫雪卵唔結婚

內地女星范冰冰去年6月爆出與大陸某家金融公司副總裁熱戀消息。據了解，范冰冰和金融公司副總裁的戀情，始於內地狗仔隊「攝影劉大錘」，拍到范冰冰出席家庭聚會的影片，當時和一名身材微腫的男子同進同出，對方也不時牽起范冰冰的手輕吻、攬肩等，且范冰冰母親隨後從建築物裡走出來時，該名男子還眼明手快地替范媽媽拿走手中重物，顯見關係相當親暱。范冰冰新歡的消息曝光後，還有網友起底男方名叫郭岩峰，曾在軍隊服役18年，更曾在2013年被評為全軍「四會」政治教員標兵、立下二等功，還是公司最年輕高官之一，事業相當得意。

內地狗仔「攝影劉大錘」爆范冰冰新戀情。（微博@攝影劉大錘）

冰冰右手無名指有勁大粒紅寶石。（范冰冰微博)

戀情被曝光後，冰冰一直保持緘默，對戀情有關的事隻字不提。早前冰冰透過微博發文為網友送上自拍和新年祝福時，就有眼利的網友發現，冰冰右手無名指「被套牢」，因此網友猜測二人會官宣「戀情」，不過等到現在都未有相關消息。據報導指，原因是冰冰家人尚未接受郭岩峰，事關男方曾有過一段婚姻，導致冰冰家人對他有所保留，而且冰冰桃花極旺，大把身家過億的富豪正在追求她，冰冰家人唔擔心女兒嫁唔出，故此他們決定「睇定啲」，所以暫時不考慮結婚，但考慮到年紀漸長，冰冰有意雪卵，想把最健康的卵子留下來，留待將來生B用！

年過四十的冰冰又有錢又美，難怪不急結婚。（范冰冰微博)

一向性格豪邁的冰冰，曾霸氣直言︰「我沒有想嫁入豪門，我就是豪門！」其實冰冰又真係無講錯，雖然較早前冰冰捲入「逃稅風波」，幾經辛苦再重返演藝圈，惟人氣不如以前，不過冰冰沒有氣餒，轉投商界開創面膜生意，冰冰火力全開吸金力相當強勁，曾創下一日破億的生意額，難怪話自己就是「豪門」，真的一點都不過分啊！