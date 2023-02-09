41歲薛凱琪美貌再進化激似范冰冰　42歲鍾欣潼素顏合照竟完勝閨蜜

現年41歲的薛凱琪（Fiona），不但有一副「娃娃臉」，就連身材都保養得宜，皮膚光滑白皙，被大眾封為「香港最後一個少女」，現時她主力在內地市場發展，先是參加內地綜藝節目《乘風破浪3》，令人氣再度急升，最近又加盟《無限超越班》。不過由於Fiona早前被影后惠英紅當面指出是「瓷娃娃」，恐影響戲路，因此令她的年齡與外貌一直成為近期討論焦點。惟Fiona繼續做自己，周日（5/2）她在Instagram上曬出與42歲鍾欣潼（阿嬌）的合照，二人靚樣震驚不少網民。

薛凱琪現時的外貌及年齡經常引起網民的關注。。（微博@薛凱琪）

Fiona在Instagram曬出多張與阿嬌的合照，雖然兩位已經年過四十，無論是神態、體態都與少女沒有太大的分別，而她們的外貌更加不用細說，一如既往的美麗，皮膚白滑兼白裡透紅，模樣相當可愛，完全不輸年輕女星。當中Fiona疑似再度進化，超級V的臉型，高挺的鼻樑，上揚的眼尾以及彎月般的美貌，居然與范冰冰有幾分相似，真是愈大愈靚女！

此外，阿嬌大方以素顏與Fiona合照，Cap帽和隨性穿着，沒有刻意打扮的美貌獲不少網友大讚十年如一日，認真令人羨慕！

Fiona最近的外貌。（IG/@physit）

呢個角度同范冰冰有幾分相似。（IG/@physit）

范冰冰（ig@bingbing_fan）

Fiona以前的外貌睇落好清純，現時比較性感。（IG/@physit）

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