泳兒見評論有人撐自己爆喊　不忘多謝Mani：幫我爭取到女歌手獎

歌手泳兒（Vincy）在樂壇打滾17年，在今年1月1日終獲零的突破，在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2022》奪得「叱咤樂壇女歌手」銀獎，她在台上爆喊謂：「我用咗17年終於攞到 我自己可以用我嘅歌曲為我發聲 喺我最迷失嘅時候，多謝我嘅音樂團隊，17年我都可以做一個有夢想嘅人，多謝我每一個Fans，每一個留言我都有睇。同等緊一個機會嘅人講，無論你做緊咩工作都要堅持，我都每一個人都有能力創造奇蹟。」

泳兒入行17年，今年終在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2022》首奪「叱咤樂壇女歌手」銀獎。（ig@vincychan）

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泳兒經理人Mani（霍汶希）今日在社交網上載一段為泳兒慶功的片段，泳兒一邊講一邊抽泣：「我見到啲comment，大家話撐泳兒，嘩，真係冇諗到囉。嘩，冇諗過會發生啲咁嘅事。」泳兒被同場人士取笑見到美味甜品都喊，喊聲比在台上攞獎更犀利。最後由Mani埋單，泳兒繼續喊：「你哋幫我爭取到女歌手獎，我連一次想請大家食飯都冇，想喊呀咁樣。」Mani叫泳兒繼繼續努力，等將來成績更好時再請。

Mani寫道：「傻妹~ 點會無人撐你呀😂嗱~ 請食飯嘅機會我就唔俾你㗎喇😌但公司嘅Support 就肯定源源不絕嘅加油Vincy ❤️#有人食食下甜品係度喊#令我一度懷疑個甜品係咪伏野😂」泳兒則留言：「So sweet ❤️多謝Mani 🙏🏻😘😘 #我無醉呀😂😂😂 但張單下次我要搶番。」

泳兒少有咁性感。（ig@vincychan）

平時都收埋美好身段。（ig@vincychan）

【重溫泳兒頒獎禮台上激動一刻】

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