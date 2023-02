近日飛到馬爾代夫旅行的李施嬅(Selena)連日來在社交平台分享靚相,今日(8/2),她在IG曬出兩張泳衣照並寫上:「找到內心的寧靜就係幸福。My definition of luxury is peace of mind. What’s yours?」戴上Cap帽和太陽眼鏡的李施嬅穿上橙黃色三點式,外披白色恤衫大曬纖腰和美腿。靚人再加水清沙幼的靚景,不少網民留言大讚:「好索呀!身材好好」、「你一定會永遠幸福健康快樂」。



李施嬅近日飛到馬爾代夫旅行。(IG圖片)

李施嬅穿上橙黃色三點式,外披白色恤衫大曬纖腰和美腿。(IG圖片)