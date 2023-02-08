殺手廢J｜陳湛文用殺手身份反映打工仔實況　獲讚：有望變神劇！

由劉諾衡（Mike導）擔任導演，陳湛文、袁澧林、陳海寧、陳毅燊及程人富擔任主演的ViuTV劇集《殺手廢J》於前日（6/2）起播出第一集。劇集講述怕死的獨行殺手阿J（陳湛文 飾）樂天知命地幹着專攻老弱傷殘的輕巧差事，但因行業萎縮，經營上出現問題。他為求打破困境，半推半就加入了進取型的殺手企業。本來打算提起精神踏出舒適圈，讓獨來獨往的自己首次融入「社會」，可是最危險的挑戰居然不是程序多多的殺人任務，而是被公司扭曲的危險同事及主管。以為自僱人生風浪大，誰料一入機構深似海！節目播出後，反應兩極，一方認為劇集無厘頭，但另一方面就勁讚無論是配樂、鏡頭上的剪接都做得非常好，劇情隱藏着其他深意，更被讚：「內容勁有料，有機會變成神劇」！

雖然現時只播出第二集，當不少網民認為此劇有機會成為神劇。（FB/@ViuTV）

昨日（7/2）播出的第二集內容的深意引起網民的討論，當中講到阿J與大企業殺手公司簽約，成為他們的前線殺手之一，人力資源部主管Raymond（陳子豐飾）解釋合約內容時就提及到：「IT部同事淨係返一至五。」令阿J震驚說道：「公司星期六、日使殺人咩?」而Raymond就繼續解釋：「得行動組係七日on call，其他部門得星期一到五要返工，係公司政策。」令阿J難以理解。

不少身為前線人員的網民表示深有同感。（節目截圖）

認為劇情反映到現時上班的情況。（節目截圖）

隨後，阿J遇到殺手公司行動主任阿洛（程人富飾），在對方的帶領下參觀了公司的各個部門，更了解當中的內部情況。第一站二人來到政策部，不過入面就空無一人，阿洛解釋道：「呢道日日都冇人，好似唔使返工咁。」阿J馬上追問：「咁都得？」而阿洛就搞笑表示：「咁政策係佢哋訂嘅，撇除公司你鍾意嘅地方，所有你唔鍾意嘅嘢都同呢到有關。」此時阿J就好奇問公司是否養着一班閒人時，阿洛直言：「除咗行動組，都係閒人！」

阿洛對於不同部門抱有不同的看法。（節目截圖）

不過都是負面的看法。（節目截圖）

直言其他部分的組員都是閒人。（節目截圖）

隨後阿洛就繼續介紹營業部，他說道：「公司賺唔賺到錢就靠佢哋啦，班sales自己講，佢唔知我哋前線做咩㗎，淨係認識湊客人，逼我哋做呢樣，做個樣。每個部門都覺得自己係公司的靈魂，佢哋嘅角度係如果佢哋唔做嘢，我哋初出去殺人都冇用，所以係觀點與角度。」之後又以「最沒有人情味的地方」介紹財政部：「因為你用多一粒子彈殺人，都要填form（表格）解釋。」而阿洛亦特別提醒阿J財政部與人力資源部是不能得罪的部門，所以要多加小心。作為殺手，最重要的必定是武器，因此他們不時要到器材部借用槍械，而器材部主管Paul（李凱賢飾），因此阿洛就表示器材部不如其他部門討厭。

阿洛應該最討厭營業部以及財政部（節目截圖）

+ 2

節目出街後獲得不少好評，首先是廠場非常精美，花了不少心思去佈置，拍攝手法場面電影感，其次是網民認為這一段真實反映大公司的內部情況，同時導出不少打工仔心聲，直言：「套戲好科幻又好現實」、「呢集明顯諷刺現代公司官僚制度」，值得一提是，更有網民推測以上是Mike導在ViuTV內部所經歷過的事情，因此留言表示：「Mike 係咪講緊自己生活」、「Mike導鬧晒全公司」、「Mike好多控訴」、「係咪ViuTV血淚史？」。

阿洛認為示器材部不如其他部門討厭。（節目截圖）