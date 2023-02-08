黃澤鋒簡簡單單為太太慶祝56歲生日 萌爆3歲小黃妃爭住吹蠟燭

黃澤鋒的太太陳麗麗在2019年以52歲超高齡自然懷上女兒，夫妻猶如中了六合彩，女兒黃熙恩（乳名小黃妃）出世後為家庭帶來很多歡樂。轉眼間小黃妃已經3歲半，日前為妃媽陳麗麗慶祝56歲生日，一家三口簡簡單單在屋企切蛋糕兼唱生日歌，雖然簡單，但很快樂。

小黃妃同媽咪慶祝生，自己就係最興奮嗰個。（IG@babefayefaye）

+ 7

由妃媽負責主理的小黃妃IG上載了一段慶祝生日片段，由小黃妃領唱生日歌，音準和拍子都非常好，一唱完歌，小黃妃急不及待想吹熄蠟燭，但被爸爸媽媽煞停叫先許願，小黃妃好聽話，閉上眼睛雙手合十認真許願；之後再陪媽媽一齊吹蠟燭及切蛋糕，當然不少得錫媽媽一啖，場面溫馨。妃媽代小黃妃留言：「媽媽生日快樂 #你生日我快樂 #世上只有媽媽好 #生日願望很簡單 #一家人在一起就是幸福 #我媽媽永遠都是世界級的媽 #永遠開心快樂 #你是獨一無二的 #妃媽 #小黃妃 #陳麗麗 #黃熙恩」。

黃澤鋒曾經是香港游泳代表，為賺錢養家身兼多職，除拍劇、做主持之外，還身兼游泳教練、泰拳教練及做泰拳拳證和裁判，他曾做訪問中透露與太太堅持每日做運動，直言：「希望長壽啲，陪阿女耐啲……將來就算熄燈（離世）都唔想令阿女負擔咁重。」

黃澤鋒曾經係香港游泳代表，為賺錢養家身兼多職。（IG@babefayefaye）

點擊下圖看更多小黃妃的可愛照片：