何沛珈遊泰嘆Spa派福利　李芷晴被一打半裸「女裝猛男」包圍慶生

在《香港小姐再競選》中奪得冠軍及亞軍名銜的何沛珈(Roxanne)及李芷晴(Stephanie)日前拍住上飛赴泰國拍攝旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇。由於起飛當日撞正 Stephanie 2 月 6 日30歲的正日生日，為了幫好友兼好拍檔炮製驚喜，Roxanne 事前做足資料搜集，並在製作組協助下鎖定位於曼谷的猛男海鮮餐廳為Stephanie 慶生，該餐廳最馳名的，是駐店猛男會以女性裝扮在客人面前勁歌熱舞，合照打卡無任歡迎。

現場所見，有足足一打12位穿著女性睡衣的猛男，不但向 Stephanie 大唱生日歌，更拉晒 Banner 兼手持花炮，氣氛熱鬧，全程明顯受寵若驚的 Stephanie，在社交網留言：「今日經歷咗暫時係人生最瘋狂嘅生日，超級驚喜，笑到見牙唔見眼。」之後受訪時更坦言害羞：「真係好驚喜，我當日淨係知道要去夜市拍攝，完全冇諗過大家會為我準備咁多嘢，好多謝大家。對住一班咁性感嘅猛男都有啲招架不住，好怕醜。」

細數足足有一打猛男同大家合照時，係會轉甫，真係好過癮。

李芷晴生日，拍檔何沛珈為佢送驚喜。

一班猛男好落力。

Stephanie 續指為節目付出了不少第一次，故每天也感到期待：「今次係入行後第一次出埠拍攝，當年我哋兩個選港姐時咁啱都冇出埠拍外景，今次亦係疫情之後第一次坐飛機去旅行。之後又有第一次比咁多猛男圍住，然後嚟緊會第一次做 spa，第一次著泰服，所以每一日都好期待。」

據知，為了一口氣玩盡泰國最新最潮最啱打卡旅遊熱點，二女是次行程確是相當緊密，更帶定泳衣準備隨時落水暢泳；昨日 Roxanne 便在 IG Story 上載疑似歎 Spa 自拍照，感覺寫意。搞笑又為食的二人，除了一到泰國即飛奔前往品嚐泰國馳名手搖飲品外，更爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文，相當搞笑。

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