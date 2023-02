AK江𤒹生愛貓花花「畢業禮」家人陪伴　深信分離是暫時定會再見

MIRROR成員江𤒹生(AK)於上月底在社交平台透露陪伴了他20年的愛貓花花離世,花花是AK家的第一隻貓,由他小五時已經在來到AK家,今年花花已經20歲亦相等於人的90多歲,是AK家中的「老佛爺」。上月底花花離世時AK亦有錄下花花的心跳聲作永久保存並寫下:「我地真係好掛住你,好唔捨得。」

AK家中的貓貓亦因年紀漸大及身體問題而離世。(ig@_kisang_)

今日(8日)AK在社交平台上載了花花的「畢業禮」照片並感性寫下:「感謝20年相伴,會好好努力完成你最後俾的功課,現在不是分離,只是晚點再見。永遠愛你 妹❤️」AK與家人一同送別花花,相信花花在最後的時間有AK家人陪伴已經很滿足。AK最後更套用靈媒Tyler Henry的一句說話:「This is not a goodbye, this is just “see you later “」透露他對花花的不捨,他相信之後一定可以與花花再次相見。

AK在社交平台上載了花花的「畢業禮」照片。(ig@_kisang_)

花花在最後的時間有AK家人陪伴。(ig@_kisang_)

其實AK家中曾有7隻可愛的貓貓,分別是花花、叮叮、豬仔、波子、Mimi、噹噹及芝麻,這7隻貓貓在江家的地位超然,在他們家開的拉麵店及甜品店也會找到這7隻貓貓的畫作。但豬仔、波子、叮叮以及花花4隻貓貓先後因為身體問題及年老相繼去了彩虹橋,他們都分別陪伴過AK度過不同的人生階段,這些點滴都會化作回憶永久保存。早在2年前的節目《調教你MIRROR》時,AK被問到有沒有想過MIRROR 12人一齊住,但AK即時表示不想,因為家中的貓貓年紀大,不想這個時間離開家裡,怕會因為這而錯過了與貓貓相處的時間,可以見到他真的很這7隻貓貓。