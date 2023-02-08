AK江𤒹生愛貓花花「畢業禮」家人陪伴　深信分離是暫時定會再見

MIRROR成員江𤒹生（AK）於上月底在社交平台透露陪伴了他20年的愛貓花花離世，花花是AK家的第一隻貓，由他小五時已經在來到AK家，今年花花已經20歲亦相等於人的90多歲，是AK家中的「老佛爺」。上月底花花離世時AK亦有錄下花花的心跳聲作永久保存並寫下：「我地真係好掛住你，好唔捨得。」

AK家中的貓貓亦因年紀漸大及身體問題而離世。(ig@_kisang_)

今日（8日）AK在社交平台上載了花花的「畢業禮」照片並感性寫下：「感謝20年相伴，會好好努力完成你最後俾的功課，現在不是分離，只是晚點再見。永遠愛你 妹❤️」AK與家人一同送別花花，相信花花在最後的時間有AK家人陪伴已經很滿足。AK最後更套用靈媒Tyler Henry的一句說話：「This is not a goodbye, this is just “see you later “」透露他對花花的不捨，他相信之後一定可以與花花再次相見。

AK在社交平台上載了花花的「畢業禮」照片。(ig@_kisang_)

花花在最後的時間有AK家人陪伴。(ig@_kisang_)

其實AK家中曾有7隻可愛的貓貓，分別是花花、叮叮、豬仔、波子、Mimi、噹噹及芝麻，這7隻貓貓在江家的地位超然，在他們家開的拉麵店及甜品店也會找到這7隻貓貓的畫作。但豬仔、波子、叮叮以及花花4隻貓貓先後因為身體問題及年老相繼去了彩虹橋，他們都分別陪伴過AK度過不同的人生階段，這些點滴都會化作回憶永久保存。早在2年前的節目《調教你MIRROR》時，AK被問到有沒有想過MIRROR 12人一齊住，但AK即時表示不想，因為家中的貓貓年紀大，不想這個時間離開家裡，怕會因為這而錯過了與貓貓相處的時間，可以見到他真的很這7隻貓貓。