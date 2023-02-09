馬國明同未婚妻湯洛雯提早慶祝情人節　浴室掛滿合照勁浪漫

藝人湯洛雯（靚湯）自2020年公開與馬國明的戀情後，不定時會在社交平台放閃，今年年初馬明終於求婚成功，靚湯更曬出巨型求婚鑽戒，準備好做馬太。早前新年時馬國明攜準馬太靚湯出席「鐵馬家族」團拜，而靚湯亦帶同馬國明出席好姊妹的聚會，馬國明站在湯洛雯背後，親密地頭貼頭合照公開放閃。

湯洛雯（靚湯）自2020年公開與馬國明的戀情後，不定時會在社交平台放閃。(ig圖片)

今日（9日）靚湯在社交平台曬出到酒店Staycation預祝情人節的照片，靚湯寫下：「Early Vday staycation unboxing」，除了慶祝情人節外，更為本月13日生日準老公馬國明提早慶祝生日。從靚湯的照片中可以見到房間中有不少的獨角獸裝飾，而浴室亦掛起靚湯與馬國明的合照，佈置得相當有心思，浴室正中的圓形大浴缸旁也有不少的花瓣及蠟燭，十分浪漫。浪漫的事一浪接一浪，今次他們的房間號碼正是「1314」，寓意「一生一世」，相信今個情人節加生日應該十分難忘。最後靚湯更hashtag了「1314」、「part 1」及「tobecontinued」，他們應該將會有一連串的慶祝活動，不少網民都十分期待他們的愛情結晶，所以留言希望他們：「兩個人去，三個人返！」、「馬生馬太幸福一生一世，1314」等留言。