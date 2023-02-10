張敏55歲生日與細十歲導演老公齊吹蠟燭　戴巨型翡翠戒指盡顯貴氣

近年定居內地的張敏，不時在微博分享近況，日前迎來55歲生日的她，上載了一段短片，並寫道：「感恩」。片中所見，眾人特別開Party為張敏慶祝生日，現場以大量藍色同白色的氣球佈置，相當唯美浪漫，約20人一起唱生日歌，場面相當熱鬧！



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壽星張敏身穿黑色衫出鏡，頭戴白色帽，潛心向佛的她手上還戴了幾串佛珠，不過要數最搶鏡的絕對是巨型翡翠戒指，讓她看起來貴氣十足。已年過半百的張敏，皮膚白到發光，身形亦完全沒有走樣，狀態大好，風采不減當年！而站在張敏身邊的就是她的導演老公師兄梵，據知師兄梵比張敏年輕10歲，是一位製作人、導演，兩人一起吹蠟燭，十分開心！

一起吹蠟燭。（影片截圖）

張敏當年憑《賭聖》中「綺夢」一角而大受歡迎。（劇照）

重溫過往演出：

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張敏早年憑《賭聖》中「綺夢」一角而大受歡迎，她更成為不少人心目中的女神，不過她在2003年息影，直至2017年宣布復出，當時盛傳她因為離婚、事業受挫才會積極復出，更指她花積蓄包養新歡導演男友。張敏在2017年Post出與師兄梵的合照，並寫道：「猴去雞來，敏兒同夫君給大家拜年，祝願所有的親朋安康幸福，吉祥如意，扎西德勒。」由於曾盛傳張敏與前經理人劉永輝有過一段婚姻，所以當時有傳媒向她求證是否已離婚，另結新歡，但她就澄清自己從未結過婚。近年張敏不時與師兄梵一起四處旅遊、出席聚會，可見感情相當好。

張敏與師兄梵一起出席聚會。（微博圖片）