女經紀月入90萬被同行質疑唔專業成熱話　曾拍短片演過郭子豪女友

網民瘋傳一張網紅池畔泳衣照,相中美女穿着三點式泳衣,更出位的是下身只穿着T-back泳衣,大騷蜜桃臀。不過其後就有網民指出相片美女是任職保險業的保險經紀曾寶兒(Boyi),性感照亦已引來不少同業不滿。



曾寶兒(Boyi)的性感照引起討論。(IG@boyitsang)

據報道指,曾寶兒(Boyi)今年26歲,但已有一個約15至20人的保險團隊,最高峰單月個人收入更超過90萬元。她在入行也開設了個人瘦身美容網店,亦會用自己做「生招牌」宣傳業務。

有保險業同行不滿。(IG@boyitsang)

對於有網民指她不道德,她則直言靚女在行內沒有優勢,甚至很多客人見到她太年輕時,會質疑她會否突然辭職,她更說haters通常都看不到她付出的努力,只是看見她「樣靚」就會以為她是靠「床單」。

前港男也是保險團隊之一。(IG@boyitsang)

她亦表示,自性感照貼出後,個人IG在3日內多了近2500個追蹤人數,亦惹來同行的微言,在IG上貼出她的性感照,並寫道:「what a shame has someone like this in our industry.」(為有這種人在同一個行業而感到羞恥)曾寶兒(Boyi)於上個月亦錯與奶仔方紹聰和郭子豪拍攝「食腦 BrainStorming」平台廣告短片。

保險經紀曾寶兒(Boyi)拍過網片,飾演郭子豪的女友。(IG@boyitsang)

