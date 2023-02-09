東張西望｜82歲婆婆賣平香被指頂爛市　被騙家財原來有悲慘故事

今日（9日）的《東張西望》講到一位82歲在黃大仙廟賣香的連婆婆被騙去家財，要在街頭擺賣香燭，但她只賣5蚊一扎價錢賣得比人低，而且不良於行亦惹來同行不滿：「我哋幾十年都係賣十蚊，(連婆婆啲貨)有啲問題，所以先平啦，根本就冇錢賺，入貨都唔止五蚊啦，佢鐘意頂爛市咪由佢頂爛市囉！」

連婆婆平日都是安靜坐在一角等待來買香燭的人來光顧。與連婆婆熟悉的客人都知道她背後故事，不禁替她難過，幸好有有心人間中來關心她，有時見她吃的飯不夠營養會重新買過另一飯盒給她。現在每天連婆婆一出港鐵站便要兜一大段路才到達黃大仙廟門口，因為最近的出口沒有電梯，而連婆婆帶著一車貨物，所以只好走一條比較平坦但較遠的路。

82歲在黃大仙廟賣香的連婆婆被騙去家財，要在街頭擺賣香燭。(節目截圖)

連婆婆原住在距離她擺賣香燭不足十分鐘路程的寮屋，但返寮屋需要穿過一條又一條的窄巷，因為寮屋位於二樓，連婆婆每次出入都需要爬一條接近90度的斜梯，但自從一年前連婆婆摔到腰後，已經沒有住在寮屋。《東張西望》主持林映輝嘗試攀上二樓的寮屋，但上樓梯艱卻十分辛苦：「好斜㗎，我都唔知婆婆點解可以上到嚟㗎，仲要日日咁樣喺度住。」連婆婆居住的單位只有60呎左右，連手也不能張開，衛生環境更十分惡劣。

連婆婆原住在距離她擺賣香燭不足十分鐘路程的寮屋。(節目截圖)

+ 1

林映輝問連婆婆有沒有子女可以安頓她，連婆婆卻心酸的說：「有一個係出面，香港有六個，啲仔女都係住公屋好細，有啲新抱唔鍾意老人家。」雖然家人有叫過連婆婆住在老人院，但連婆婆因為怕静所以婉拒。連婆婆後講到自己的情況十分激動：「住又冇得住，又唔開心，嘥晒我啲錢，又唔安落！」

令到連婆婆這樣激動的原因是她摔到腰後，二樓的寮屋沒辦法再住，剛巧她的一位好友「舅父」自稱在附近有一間地舖，因為上一手租客已經十多年沒有交租，如果連婆婆出律師費趕走該租客後，可以讓連婆婆住在這地舖。成功趕走租霸後，婆婆把地舖裝修好後卻未能搬入居住，連門口的鎖都換掉，不讓連婆婆進去，《東張西望》主持有尋找過搶屋的人，但她反指連婆婆立心不良：「一句講晒，佢貪心，好貪心。」至於連婆婆最後能否經過《東張西望》討回公道，明天將會揭曉。