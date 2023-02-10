李司棋汪明荃70年代當家花旦世紀同框　合照撞造型被指似Twins

老不一定廢，好像72歲李司棋和75歲汪明荃縱橫演藝圈逾半個世紀，仍能與時並進，開設IG賬號，不時分享生活點滴與民同樂。李司棋近年淡出幕前，轉型做「飲食界KOL」兼拍廣告，昨日（9日）在IG上載與汪明荃的合照，並寫道：「2月9日 聖猶達小學暨蘇浙公學暨麗的映聲藝員訓練班舊生會+北角街坊聚會」。

李司棋和汪明荃再度聚首，紅衫加圓框眼鏡，望落真係有啲似Twins。（IG@leeszekee）

兩位「阿姐」都是70年代的當家花旦，原來二人除同屬TVB之外，還是小學、中學的校友，又曾經是北角鄰居，十分有緣。聚會上，她們的造型相近，同樣是one length髮型、穿上紅衫及配戴圓型眼鏡，打扮非常相像，不少網民都讚她們似樣兼可愛，前港姐亞軍鄧卓殷更加留言：「look like twins（像孖生姊妹）」。

兩位都好優雅。（IG@leeszekee）

前港姐鄧卓殷。（ig@amber.tcy）

汪明荃、李司棋、黃淑儀及趙雅芝是70年代電視圈最當紅女星，被合稱為「無綫四大花旦」，幾乎包辦了當時最紅的電視劇。而李司棋和汪明荃亦合作無間，除了有網民留言提到1976年播出的經典劇集《書劍恩仇錄》，二人分別飾演駱冰以及雷青桐之外，及後二人又在1990年的《朝陽》碰頭，難得再度聚首同框，令網民回憶湧現。