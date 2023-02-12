楊冪新劇開拍獲成龍高調現身探班　二人原來相識廿年私下感情極好

最近由36歲內地一線女星楊冪主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，進行開機拜神儀式，昨日（10/2）網上就流出多張劇組大合照，當中除了楊冪似18歲的靚樣引起網民關注之外，站在她身邊的成龍同樣引起討論。因為成龍並沒有參與這次的電影拍攝，因此有網民認為他有可能是為了探楊冪班才出現，或者是擔任電影的武術指導。

電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》進行開機拜神儀式（網上圖片）

成龍的出現引起網民討論。（網上圖片）

36歲的楊冪因少女味極濃同樣引起網民討論。（網上圖片）

成龍與楊冪的合照令網民不禁翻查資料，發現二人早在2003年因為一個廣告而認識對方，廣告需要一位年輕的女孩擔任成龍的拍檔，當時的楊冪正值十六、十七歲非常符合條件，因此獲得拍攝廣告的機會。有傳當時成龍的廣告費為50萬，而楊冪只有六千元，不過成龍作為圈中大前輩就主動把其中五萬分給楊冪及楊父，好讓對方好好栽培女兒。

二人早在2003年合作（網上圖片）

當時楊冪只有十六、十七歲，非常年輕。（網上圖片）

2017年由成龍擔任監製的電影《逆時營救》找來楊冪擔任女主角，該電影在第50屆休士頓國際電影節以及第20屆上海國際電影節「成龍動作電影周之夜」分別獲得「最佳影片獎」、「最佳女演員」、「最佳動作女演員獎」，當時成龍在微博上稱讚楊冪：「看見楊冪在《逆時營救》一場在垃圾處理廠的戲，要摸爬滾打，聽工作人員說她受了不少傷，她真得長大了！動作演員的路不好走，加油！」如今見到成龍探望楊冪，可見二人交情不淺！

成龍擔任監製的電影《逆時營救》找來楊冪擔任女主角（網上圖片）

該電影獲得三個獎項。（網上圖片）