陳鍵鋒4年前倉底戲終上映　抛開青靚白淨形象增磅演凸腩包青天

現年44歲的陳鍵鋒曾是TVB當紅小生，他在2010年約滿離巢後轉戰內地發展，但近年因受腦血管遺傳病影響，暫停幕前演出，更轉行做潛水教練，不過2021年他因牽涉到潛水學員溺斃事件，自此神隱多時，更幾乎絕跡社交平台。近日由陳鍵鋒、郭雪芙主演的網絡電影《新包青天之冰魄》在內地正式上映，陳鍵鋒更一改以往青靚白淨的形象，化身皮膚黝黑、身形圓潤的包拯，完全抛開偶像包袱！



由陳鍵鋒、郭雪芙主演的網絡電影《新包青天之冰魄》在內地正式上映。（影片截圖）

陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識，他更被封為「古裝美男」。（影片截圖）

片中所見，陳鍵鋒明顯發福不少，不但面圓圓，連頸部同背部都十分厚肉，不少網民都感嘆昔日的「古裝美男」不復存在。早年北上發展的陳鍵鋒曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛，不過據知今次他為了貼合角色，除了將膚色化黑之外，他還特別增磅，事緣他所飾演的包青天與過往的不太一樣，劇情主要圍繞着當時服喪休假在家的包拯，被委派以密探身份查案，最後找出幕後主使的故事。

戲中陳鍵鋒明顯發福不少，不但面圓圓，連頸部同背部都十分厚肉。（影片截圖）

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事實上，電影早在2018年開始拍攝，並於2019年煞科，相隔近4年終於有機會在影視平台上同觀眾見面。而男主角陳鍵鋒亦早已淡出演藝圈，據知他在約4年前發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，他更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教。擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書的陳鍵鋒曾一度，但2021年6月一名男士在西貢學潛水溺斃，陳鍵鋒被捲入事件中，事後他更被傳媒發現搬離寓所。近年甚少出席公開活動的陳鍵鋒，私底下仍有出席聚會，上個月他就曾與《拆局專家》的演員飯聚，十分難得。

陳鍵鋒一度轉行做潛水教練。（IG@sammul.chankinfung）

上個月陳鍵鋒曾與《拆局專家》的演員飯聚。（IG@benontheroad）