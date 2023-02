黃翠如五姊妹木屋區長大苦讀成大學生　三妹終出嫁五妹疑有喜

黃翠如一家五姊妹感情要好,日前三妹黃麗茵出嫁,與拍拖4年多的音樂人男友黃靖拉埋天窗,父母家人到賀,場面既浪漫又溫馨!不過,翠如未知是否想保護家人兼怕搶風頭?她與老公蕭正楠未有出鏡。

黃翠如同蕭正楠結婚5年一直咁恩愛。(ig@wongtsuiyu)

日前黃翠如三妹黃麗茵出嫁,父母家人出席,但未見翠如和蕭正楠影大合照。五妹黃曉琪(左六)穿上鬆身裙加平底鞋,肚凸凸疑懷孕。(ig@jingwongmusician)

一對新人黃麗茵和黃靖均在IG限時動態分享婚禮喜悅,由朝玩到晚,還有過大禮、婚照拍攝花絮等片段。婚禮在戶外一間白色玻璃小屋舉行,新娘子穿上露肩婚紗,由新郎哥拖住進場,親友沿路拋起花瓣,營造浪漫。現場有live band,黃靖自彈自唱自創歌曲,大讚老婆的廚藝,又邀請全部家人一齊唱《I just want to say I love you》。而全家福中,更發現五妹黃曉琪疑懷有身孕,穿上鬆身裙仍見到肚凸凸,看來黃家有機會雙喜臨門!

其實三妹黃麗茵在兩年前已在社交平台公告音樂人男友黃靖求婚成功,但因為疫情關係,延至日前才舉行婚禮。黃麗茵是一名藝術家,在中文大學藝術系畢業後,再進修藍帶國際學院馬德里分校的西班牙烹飪文憑課程,返港後在高級餐廳將藝術及美食合二為一,成為廚師。她在2020年6月訂婚時,曾指自己是一隻無腳的雀仔,原以為已習慣「一個人住、食飯、睇戲、去旅行、四圍搬」,直至黃靖「闖入」,令她記起真正的快樂來自分享「 Happiness is only real when shared」,感恩能找到真愛。

一對新人合巹交杯。(ig@jingwongmusician)

黃翠如曾被封做「百億千金」,她的爸爸黃永華由街市賣魚佬,一度升呢成為上市公司行政總裁,直到2018年,黃永華辭任所有職務以投放更多時間於個人事務上。

事實上,黃翠如在木屋區長大,自小已比人窮,曾在訪問中透露「要不停用AA膠去填補黑皮鞋的洞」返學,所以父母所堅持幾姊妹「一定要大學畢業」。黃翠如在家中排行第二,畢業於香港浸會大學傳理學院公關及廣告系後,曾在廣告公司做暑期工,很快便被余詠珊選中加入有線電視進身娛樂圈;大家姐黃翠紅則是工程師,跟容祖兒和王祖藍是同班同學;剛出嫁的三妹黃麗茵是一名藝術家兼廚師;四妹黃曉芙本身是 CNN旅遊編輯,現留在倫敦開了間「Lub Lub London」賣港式雞蛋仔,並在2020年9月結婚做人妻;五妹則被網民形容跟翠如「餅印」一樣,她曾在朱凱迪拍攝的短片《狐狸先生,幾多點?》擔任女主角,當時已經獲網友讚有「仙氣」,但之後未有出道。

黃翠如在木屋區長大,自細捱慣窮。(ig@wongtsuiyu)

黃翠如與家人感情好好。(ig@wongtsuiyu)

黃翠如五姊妹。(ig@wongtsuiyu)