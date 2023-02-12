許冠傑考慮三代同堂齊上紅館　點名最留意新生代歌手都係作曲人

歌神許冠傑（阿Sam）事隔四年再度在紅館開演唱會，今日（12日）於尖沙咀舉行《許冠傑此時此處演唱會2023》記者會，吸引不少歌迷到場支持。阿Sam在記者會後接受《香港01》訪問表示今次演唱會有一半的票都是「超低價」$380賣出，他說：「今次主要唔係想搵錢。」他表示希望與歌迷見見面，就已經滿足。

歌神許冠傑（阿Sam）事隔四年再宣布舉行「許冠傑此時此處演唱會2023」。（胡凱欣攝）

演唱會總監蕭潮順被問到阿Sam是否很有誠意時，他表示：「非常有誠意，佢知道我哋定實咗個演唱會期Book到4月之後，食多一個月就要節食啦，同埋阿Sam好有紀律。唱片方面差唔多星期一三五加埋星期日佢都搵朋友夾Band練歌，最緊張係搵埋啲孫仔一齊開家庭演唱會咁，好開心。」

阿Sam大方透露兩個兒子將會一同上紅館，至於孫子則未必會出現台上，但也可以考慮三代同堂一同登上紅館舞台，除了有阿Sam的兒子外，哥哥許冠文（Michael）亦會一同出現紅館舞台，簡直就是「許家家族演唱會」。阿Sam請到近年鮮有出現的哥哥Michael出山：「佢都幾年冇玩過，佢都恨同觀眾見下面。」

許冠文都叫大家記得支持阿Sam。（胡凱欣攝）

至於嘉賓方面，阿Sam透露有多位嘉實，當中亦有新生代的歌手及一些老朋友，而實際嘉賓仍在安排當中。蕭潮順則表示想找一些比較舊的朋友上台給予驚喜：「不過我哋都好希望每一晚都有年青人。」阿Sam貴為「廣東歌之父」，十分看好年青新一代歌手，當中被他看重的有：陳奕迅、張敬軒等，阿Sam特別提到林家謙，因為覺得林家謙與他十分相似，同是作曲之人。阿Sam的演唱會除了有多首好歌外，當然不少得熱舞，阿Sam興奮表示：「會會會，一定跳到甩尾為止！」雖然阿Sam已經74歲，但仍然唱得跳得，令人羨慕。

阿Sam特別提到林家謙，因此他覺得林家謙與他十分相似，同是作曲之人。（陳順禎攝）