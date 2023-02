BTS防彈少年團近年享全球高人氣,隨着男團必經的兵役空白期,成員都積極開始個人活動。作為舞蹈及Rap擔當的J-Hope也即將推出首部個人紀錄片《j-hope IN THE BOX》,讓粉絲一探究竟這位巨星私下不為人知的一面。



J-Hope首次推出個人紀錄片,希望粉絲能更全面認識他。(Disney+)

《j-hope IN THE BOX》即將於本月17日在Disney+上架,紀錄片中可以見到J-Hope跳出天團框架,呈獻充滿個人色彩的音樂外,亦能窺探他私下的一面,讓粉絲全方位認識這位天團成員。J-Hope向來出名人緣好,從紀錄片中包括的《Jack In The Box》發行派對部分畫面可見,除了BTS隊友外也能見到宣美及Zico等好友出席,互相支持的溫馨互動對粉絲來說將會是十分珍貴的鏡頭。

