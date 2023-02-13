黃紫恩美腿OL Look扮性感小野貓　與反串布樂文嘟嘴獻媚鬥搶鏡

J2（82台）推出全新飲食節目《奇蹟的罐頭料理》，將罐頭變身為精緻料理，打頭炮是一系列情人節菜式，為配合主題，黃紫恩（Jojo）大晒長腿，與反串的布樂文（JB）以「性感小野貓」造型登場，輪流向鏡頭獻媚嘟嘴，Jojo笑言希望唔好嚇親人。



J2逢周一至五晚八點半推出以「優化」罐頭為大前提的全新飲食節目《奇蹟的罐頭料理》，為了配合首集情人節主題，製作組加入「愛情」短劇，講述因一張署名「性感小野貓」的示愛咭，令職場男子馮子豪（Liam）表錯情，並在腦海中連番幻想女同事黃紫恩（Jojo）向其拋媚眼，及化身性感貓女郎在其面前搔首弄姿的情景，香艷不足、搞笑有餘。

「性感小野貓」Jojo大晒美腿。（TVB）

故事最後最反高潮的，是原來「性感小野貓」真身是布樂文（JB），JB同樣以「性感小野貓」造型登場，除了會與Jojo一樣獻媚，更會擺出一副無辜樣嘟嘴，相當爆笑。

事實上，「性感小野貓」真身是JB。（TVB）

JB好投入，扮到反晒眼。（TVB）

一切原來是Liam「FF」的情景。

事後問到Jojo在鏡頭前扮Sexy拋媚眼會否尷尬，她笑言「慣咗」，原因更與跳舞有關：「我係慣咗做性感動作，因為我本身跳Jazz Funk，好多時都會要求我哋要展現吓女性嘅美態，加上對手係Liam同JB都好熟啦，所以拍攝過程係OK嘅，希望真係電到人而唔係嚇親人啦。」已單身一年之久的Jojo，笑言幾乎忘記明天就是情人節，並謂自己不是特別有儀式感的人。談到廚藝，Jojo則笑指自己很飄忽：「如果係好熟手嘅中菜，我冇問題嘅，但西式嗰啲就通常一定唔得，會釀成大災難。」

Jojo指自己跳開舞，在鏡頭面前扮性感亦不尷尬。

節目邀得四大名廚——楊尚友（Christian Yang）、蔡家富（Gabriel）、徐蒝（Margaret）及陳希裕（Justin）坐陣，輪流擔任罐頭大廚，首集Gabriel、Justin及Margaret將會以白桃、花生、蘑菇、牛肉等不同類型的罐頭，炮製出視覺效果一流的情人節罐頭料理，分別為「白桃瑞士卷」、烤棉花糖火龍果豬頸肉多士及「甜心愛牛仔」，其中「白桃瑞士卷」最適合冧女友，粉紅色賣相極為加分。