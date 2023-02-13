鄧智堅35歲克服尷尬入無綫做新人　留鬚自備拖鞋試鏡打動監製

鄧智堅話細孝呢個亂中有序嘅髮型其實都要set。（IG圖片）

鄧智堅憑《下流上車族》細孝一角而人氣急，兼且奪得「最佳男配角」，日前他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到自己並非監製當初的首選：「我都唔知係執第幾灘，總之就係有個咁嘅角色同陣容，聽完『吓？我要做林敏驄好兄弟？咁佢年紀上應該成熟過我一段』即係我造型上要做啲嘢，去說服自己、監製同導演我係可以演到，造型上有啲設計，譬如整亂個頭，咁啱嗰時疫情我又留咗鬚根，再補多少少色，令自己更滄桑。我仲記劇本有對拖鞋，佢係好重要嘅道具。」

鄧智堅35歲才加入無綫，他表示當初其實都有少少尷尬。（IG圖片）

鄧智堅透露casting時，監製只是問他是否特地為角色而留鬚以及自備拖鞋，但結果他即日已收到入劇通知。「監製事後同我講話呢個演員會自己帶道具、set晒造型，喺casting真係好少見，佢見到呢份誠意，覺得呢個演員用得過。」鄧智堅又指入劇後，除熟讀劇本外，亦做定隨時要接林敏驄爆肚嘅準備，而幸好自己有多年劇場經驗，所以得以招架，甚至第一次合作已擦出火花。鄧智堅曾在訪問中透露細孝一角原屬韋家雄，對方因檔期問題而易角，由於他與韋家雄相差17年，加上自己向來童顏，所以在造型上花了不少功夫。

鄧智堅接受港台節目《安哥同學會》訪問。

40歲嘅鄧智堅，5年前由舞台劇轉戰電視，他表示加入無綫時已35歲，的確有少許尷尬，但整體而言都係開心。不過由於疫情關係，連路人甲角色都要做：「其實都係舊年嘅事，PA問我做唔做，話喺後面、得一兩句，我做、緊係做，疫情之下大家去爭取工作，係毫不丟臉嘅一件事，我依然係做緊表演工作，第二就係我每做一樣嘢都係機會變機會，我希望做完呢次幕後、監製會認識我，下次可以再搵我。」