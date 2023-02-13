「美艷親王」羅艷卿隱退多年　93歲高齡激罕露面皮光肉滑風采依然

文雪兒周不時都與網民分享日常生活點滴，早前她出席飯局遇到粵劇名伶羅艷卿和譚倩紅，興奮在社交網站公開合照，並發文道：「今晚仲遇到兩位我好尊敬的前輩，羅艷卿和譚倩紅，而我曾經有幸和卿姐合作過佳藝電視的劇集《名流情史》(1978年)。」



文雪兒早前出席飯局，與91歲的譚倩紅合照。（Facebook：文雪兒 Candy Man）

被譽為粵語片殿堂級女演員的羅艷卿，是名伶薛覺先的徒弟，她自1948年涉足影壇，從影二十多年拍了超過330部電影，是迄今粵語片壇產量最多的女演員，更有「美艷親王」、「武俠艷旦」、「銀海艷娘」等稱號。她更曾與曾與吳君麗、南紅、林鳳等當紅女星義結金蘭組成「八牡丹」，艷壓整個梨園界。雖然現時已93歲高齡，退隱多年的她仍然風采依然，不但皮光肉滑，依然保養得相當好。

羅艷卿和文雪兒曾經於1978年合作電視劇《名流情史》。（Facebook：文雪兒 Candy Man）

羅艷卿現時已93歲高齡，退隱多年的她仍然風采依然，不但皮光肉滑，依然保養得相當好。（Facebook：文雪兒 Candy Man）

羅艷卿亦是圈中出名的富婆，有傳「半條街物業都是卿姐的」、「三藩市有一幢商廈，八十年代時值200萬美金」、「17、18歲，一年收入已近二十萬」等，她曾訪問表示，只是因為自己孤寒，因此特別珍惜自己辛苦賺回來的血汗錢，其後她於李小龍爸爸李海泉的教導下，學識「入頭門關頭門」：「意思是賺到一蚊，將一蚊儲起不要當自己有一蚊，想用錢再去賺，錢係慳返嚟唔係賺返嚟。」自此之後，羅艷卿就生活無憂，再加上其樂天的性格，終日笑口常開，做個開心快活人。

羅艷卿終日笑口常開，做個開心快活人。（CFP）

羅艷卿曾與鄧碧雲、于素秋等7位粵劇女演員結義金蘭，號稱「八牡丹」，（資料圖片）

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