《中年好聲音》收視22.5點再創新高　《新四十二章》收視得20.9點

無綫翡翠台公佈上周（6日至12日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（12日）播出的《中年好聲音》收視節節上升，由第一集11月27日播出的《中年好聲音》收視不俗有20.2點，不過12月25日收視下跌至18.4點，去到1月15日收視上升20.7點，1月29日收視升至21點，直得2月5日收視創下新高21.6點，去到最新一集跨平台直播收視最高22.5點（145萬觀眾）升0.9點，是開播以來最高。

《中年好聲音》直播收視最高22.5點（145萬觀眾）升0.9點，是開播以來最高。

節目已進入第四部曲次回合《導師分組賽！絕境生還戰！》決勝階段。每一小失誤，都有機導致出局，觀眾看得份外緊張，收視隨之上揚。緊接播出的《香港飯局》，由政壇元老曾鈺成、石禮謙聯同馬時亨等多位嘉賓，暢談近日市民關心的「簡約公屋」話題，最高收視15.7點（101萬觀眾），升0.8點。

《香港飯局》首集嘉賓之一的馬時亨（左二）與主持曾鈺成（右二）、程介南（右一）、石禮謙（左一）合照。

翡翠台上周黃金時段各個節目收視保持平穩，《東張西望》最高收視23點（148萬觀眾）；處境劇《愛·回家之開心速遞》，最高收視21.2點（136萬觀眾）；《新四十二章》最高收視20.9點（134萬觀眾）；金庸原著劇集《飛狐外傳》最高收視18點（116萬觀眾）；「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》最高收視13.9點（89萬觀眾）；魔術師甄澤權、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》結合科學與魔術，最高收視12.8點（82萬觀眾）。此外，周六晚播出甄子丹、劉德華主演的電影《追龍》，最高收視16點（103萬觀眾）。