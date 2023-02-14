東張西望 | 移英港人墮租屋騙局　反被斥亂倫：佢同個仔屋企做愛

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》昨日一集（13日）講述，移英港人在當地遇到租屋騙案。港人May與兒子移民英國，私下向同為移英港人的Yen租住獨立屋，入住前Yen承諾會提供兩間房間予May和兒子居住，及有獨立廁所，兩個月租金約3萬港元，May須先繳付1000港元訂金。

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》昨日一集（14日）講述移英港人在當地遇到租屋騙案。（《東張西望》截圖）

May入住後才得悉Yen並非單位業主，只是租了地面全層，再分租出去的二房東。May又發現入住後，Yen沒有履行承諾，May和兒子只能住在單人房，以及要共用廁所。

入住不久後，May已繳清全數房租，此時Yen卻開始發難，指控May到處扔垃圾、亂放鞋子，要求收取約95港元清潔費；此外，May從未用過調味料，卻被Yen要求收取約190港元調味料費，May投訴：「用盡所有方法收錢，好似迫我哋走咁。」

Yen原承諾提供兩房和獨立廁所，May入住後卻沒有履行承諾、（《東張西望》截圖）

及後業主發現Yen違反租約，私自出租花園小屋，並將她趕走，Yen將所有責任推卸給May，並要求May賠償所有損失。此時May只住了11日，Yen卻不願退回餘下日數的租金，更要求May賠償清潔費。

（《東張西望》截圖）

Yen接受《東張西望》訪問，指控May沒有先繳付按金，「你畀邊一日就租到邊一日。」她又指控因May亂扔垃圾連累自己被業主趕走。談到出租花園小屋，Yen堅拒承認曾承諾會出租花園小屋給May，但從May提供的影片證據中，Yen親口說：「花園後面呢間房係會畀你個仔瞓嘅。」

（《東張西望》截圖）

Yen更指控May和其17歲兒子亂倫，她說：「佢、同佢個仔，17歲咋佢個仔，佢同佢個仔喺屋企做愛！嗰個女人黐線㗎，我冇迫過佢走，佢自己搬走㗎喎！佢俾我哋發現咗佢同佢個仔發生性行為之後，就自己唔知去咗邊。我自問我係教鋼琴㗎啫，我好斯文，我冇佢咁離譜呀真係。」

May則反駁指對方「不可理喻」、「大話連篇」，她說：「根本就唔係正常人所講嘅嘢，可能係精神上有啲問題。」