前港姐王卓淇闊別三年回港轉戰開電視　心情激動喊到鼻涕橫飛

上周一（6/2）香港與內地全面通關，不但開放全部口岸並不設每日人數安排，還取消出行前核酸檢測要求，方便兩地人來往，而2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自去年與TVB完約後，便回到廣州發展做網紅，不時會在小紅書及抖音上分享爆圈中秘史及在TVB遇過的事情，近日她終於回港並拍攝影片分享自己心情，當中鼻涕與眼淚更一同出現，不過她不但沒有得到網民的安慰，更遭到圍插。

王卓淇（Erin）離巢TVB後轉型做KOL。（IG：@erin__kay）

Erin時隔三年回港心情非常激動，前日（13/2）她在小紅書上載一條影片，當中見到她眼濕濕望向鏡頭，哽咽說道：「啱啱返到嚟香港，見返當初我入行幫過我好多嘅前輩，唔知點解突然間就喊咗，咩嘢都未講就喊，好似見到啱啱入行嘅自己，好似行咗好遠嘅路，又翻返原點。」隨後更有一條鼻涕滑落，自己被這個場面嚇到，馬上拿紙巾清理。

Erin時隔三年回港心情非常激動（小紅書/@王卓淇）

哽咽分享自己的心情。（小紅書/@王卓淇）

在帖文中Erin亦有寫道：「三年沒回香港，遇到了當初給我機會的前輩。回香港了，彷佛隔了一個世紀……自己在內地當了幾年博主，這次再重新遇到當初支持我的前輩，沒想到新節目有機會合作……好感觸…...最後有點失態了我這次一定會加油＃情緒崩不住了」不過網民就不太接受，紛紛表示：「喊都要拍片，好扮嘢嘅感覺」、「最不喜歡一邊哭一邊拍片，還要戴有色隱形眼鏡，好假」，不過亦有網民為Erin平反表示：「感觸好正常，證明你是個很想念舊的人」，而Erin也解釋道：「剛剛見完前輩拍的（影片），所以必須化妝見人，我的職業就是要返學我的生活和感受，請見諒。」

Erin大方回應網民的疑問。（小紅書/@王卓淇）

昨日（14/2）Erin在Instagram為自己的新節目宣傳：「感謝等待我的粉絲朋友，謝謝你們時常在直播間告訴我不要困在舒適圈，要勇敢走出去拍節目、拍戲。告訴我有能力可以做到，3月27日到4月7日，逢星期一至五晚9點，香港『HOY TV』77台節目《獨家旅行團》，今日我帶着新節目回來了。」唔知Erin會帶大家去哪裡遊玩呢？

Erin今日（15/2）疑似開工。（IG/@erin__kay）

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