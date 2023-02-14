Lilian Kan低胸短裙慶情人節　驕人身材甜爆表情網民高呼：流鼻血

有「最美時裝設計師」之稱的簡幗儀（Lilian Kan）經常在社交平台大曬靚相，今日（14/2）是情人節，她亦有大派福利在IG上載多張性感照片寫上：「Happy Valentine’s Day! With or without a valentine, I love the elements of Valentine’s Day, Hearts, cherries, roses, balloons and lipsticks? Who can resist? I wish you all a very sweet Tuesday. （情人節快樂！不管有沒有情人，我喜歡情人節的元素，心心、櫻桃、玫瑰、氣球和唇膏，誰能抗拒？祝大家度過一個甜蜜的星期二）」。



Lilian Kan穿上紅色低胸短裙大曬驕人身材以及白滑長腿。（IG圖片）

Lilian Kan穿上紅色低胸短裙大曬驕人身材以及白滑長腿，手拿心形氣球的她一時嘟嘴，一時又瞇起雙眼露出Sweet爆表情，可愛到令人難以抗拒，網民留言大讚好靚：「我無法呼吸」、「鼻血直流」。

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