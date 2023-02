Lilian Kan低胸短裙慶情人節　驕人身材甜爆表情網民高呼：流鼻血

有「最美時裝設計師」之稱的簡幗儀(Lilian Kan)經常在社交平台大曬靚相,今日(14/2)是情人節,她亦有大派福利在IG上載多張性感照片寫上:「Happy Valentine’s Day! With or without a valentine, I love the elements of Valentine’s Day, Hearts, cherries, roses, balloons and lipsticks? Who can resist? I wish you all a very sweet Tuesday. (情人節快樂!不管有沒有情人,我喜歡情人節的元素,心心、櫻桃、玫瑰、氣球和唇膏,誰能抗拒?祝大家度過一個甜蜜的星期二)」。



Lilian Kan穿上紅色低胸短裙大曬驕人身材以及白滑長腿。(IG圖片)

Lilian Kan穿上紅色低胸短裙大曬驕人身材以及白滑長腿,手拿心形氣球的她一時嘟嘴,一時又瞇起雙眼露出Sweet爆表情,可愛到令人難以抗拒,網民留言大讚好靚:「我無法呼吸」、「鼻血直流」。

