《流行都市》女主持疑似連環失守　當事人姚嘉妮回應：真係疏忽咗

無綫節目《流行都市》跟《東張西望》一樣有多位靚女主持，並常以緊身衫、短裙等示人，但早前網上突然瘋傳姚嘉妮、宋芝齡（Adrianna）、黃嘉雯（Carmaney）等主持人坐低時疑似走光的畫面，相關的截圖更在各大的社交網絡平台上引起討論，而《香港01》就透過電話聯絡幾位受害者了解情況。

姚嘉妮、宋芝齡（Adrianna）、黃嘉雯（Carmaney）等主持人疑似失守。（網上圖片）

姚嘉妮：梳化椅低咗少少

姚嘉妮馬上澄清事件，表示：「其實我哋做咗咁多年《流行都市》都會着晒褲喺入面，每一套衫都係公司安排畀我哋，你哋見到嘅都有打底褲。我哋都要留意下，今次真係疏忽咗，我哋都會多加留意。可能梳化椅低咗少少，所以轉一轉腳好容易見到，同埋嗰日件衫真係窄，所以經過今次之後我哋都會多加留意。」被問到之後一眾主持人的衣著是否會有改變時，姚嘉妮認為服裝上不需要有變動：「自己留意返唔好咁樣蹺腳，唔會因為咁我哋轉晒着長褲，Designer幫我哋借嘅衫都會照常着。」

姚嘉妮表示自己有着打底褲。（IG/@yiugaga）

姚嘉妮身材好fit。(youtube截圖)

宋芝齡：一、兩秒被人Cap圖都冇辦法

而宋芝齡對於事件感到無言：「講真咁無聊，全部Artist都有打底，我唔回應啊，太無聊啦，唔通話我同大王（安德尊）係一對我就要介意啦，全部都係花邊新聞點理得咁多。同埋我哋啲攝影師好好人，如果真係走光都會話你聽。嗰一、兩秒被人Cap圖都冇辦法（係網民放大件嚟講？）我覺得係掛，可能呢個節目太受歡迎。」

宋芝齡接受《香港01》訪回應事件。（IG/@sungchihling）

宋芝齡更透露無綫（TVB）亦沒有太關注這次的事件，因此公司亦沒有與她們談話。講到她與黃嘉雯因為坐上同一張椅子，發生疑似失守的情況出現，宋芝齡馬上問到：「Carmaney佢都走光咩？（張相打咗格仔）唓！得個0.01秒，我諗係冇走光，只不過條打底褲唔夠長，其實好少事啫。」被問到這次事件後，攝影師的拍攝角度會否有所提高時，宋芝齡表示：「我返工唔見有人特別講，我唔知下個禮拜係點，要再睇下。」