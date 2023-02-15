吳婉芳新抱霍詠盈生日高調慶生　霍家最美孫女詠詩罕有合照曝光

55歲港姐亞軍吳婉芳1993年嫁給富商胡家驊，誕下三名子女，包括胡智略（Caspar）、胡智同（Lynus）和胡智晴（Helene），其中Caspar 2021年迎娶霍英東孫女霍詠盈（Caroline），去年二人歐遊度蜜月，玩足4個月，十分甜蜜。

霍詠盈與前港姐吳婉芳的兒子胡智略發展姊弟戀，胡智略畢業於倫敦大學經濟系，相信兩人是在英國讀書時相識。（IG@carolinefwy）

霍詠盈近日迎來生日，活潑開朗的她當然相約家人朋友舉辦慶生派對。霍詠盈曬出與老公、胡智同和胡智晴的合照，4人以粉紅色Dress Code現身，霍詠盈開心攬住叔仔胡智同，又同姑仔胡智晴關係融洽地站在後排，看來早已成功融入老公家庭。

霍詠盈同老公一家人感情好。（IG圖片）

霍詠盈不忘同娘家人慶祝生日，獲贈一個生日蛋糕，連一向低調的霍詠詩（Christine）都以Fit爆狀態現身。鮮有露面的霍詠詩身穿黃色外套，淡妝打扮的她皮膚白滑，溫婉優雅、美麗依然，她親密地繑住妹妹的手，兩姊妹感情很好。

霍英東孫女霍詠詩在幾年前與富家子弟Matt Lee結婚，兩年前誕下一女。（IG@christine.fok）

霍詠詩父親霍文遜是霍英東二太霍馮堅妮的三子，而霍詠詩一向有霍家最美孫女之稱。30歲出頭的霍詠詩修畢美國法律博士後，回港執業成為年輕律師，事業成功，雖然有傳她身家過億，不過高學歷又事業成功的她早已不用靠父蔭過活。感情生活方面，霍詠詩婚後誕下一女產後依然Keep到狀態，令人稱羨！

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