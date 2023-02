大劉女兒劉秀盈情人節親自整甜品向爸爸示好　特意用代糖好貼心

富商劉鑾雄(大劉)在上個月初舉行記者會,澄清與舊愛呂麗君(現已改名為呂姵霖)的復合傳聞,言語之間又暗指對方「唔係人」,雖然大劉同呂麗君雙方鬧得不愉快,但兩人的大女劉秀盈(Zoe)似乎未有受影響,更趁着情人節向爸爸示好。日前Zoe在社交平台曬出自己親手整的曲奇,並寫道:「Happy Valentine’s Day to my first ever valentine!」相中所見,Zoe在紙上畫了一朵玫瑰花,並寫上:「親愛的爸爸:情人節快樂,我做了這些甜品給你吃,希望你喜歡,我愛你。With love from Ying Ying.」



劉秀盈(Zoe)趁着情人節向爸爸送上禮物。(IG@aspenlaumusic)

+ 49

為了整好甜品,Zoe特別去了上堂學習,見她打扮樸素,專注地製作甜品,十分認真,而最後的成品賣相亦相當不錯。不過有網民質疑經歷過換腎手術的大劉身體虛弱,不適合吃甜品:「你爸一身病不能吃這些甜的你不知道?」而Zoe就回覆:「我當然知道,我用了代糖。」相信大劉收到囡囡這份貼心的禮物都一定會很開心!

Zoe特別用了代糖,相當貼心!(網上截圖)

事實上,大劉早前被拍到與呂麗君同時出現在銅鑼灣皇室堡時就曾發聲明表示,當日見面只因呂小姐有事相求,為免小朋友受到影響關係,遂與對方達成商業協議。大劉繼早前斥資4,000萬元向呂麗君購入灣仔壹環頂層特色單位後,本月初再接收呂麗君的金鐘遠東金融中心半層寫字樓,估值逾1億元,而呂麗君同日亦還清了名下市值3億元的跑馬地獨立屋的按揭。

劉鑾雄(大劉)在上個月初舉行記者會,澄清與舊愛呂麗君(現已改名為呂姵霖)的復合傳聞,言語之間又暗指對方「唔係人」。(資料圖片)