何超儀巴黎快閃睇時裝騷　出發前要做小手術包住紗布上機

何超儀早前獲時裝品牌邀請，到巴黎出席新一季時裝騷，最特別是此次乃男裝騷，而作為搖滾樂死硬擁躉，原來是該品牌的絕對忠粉，尤其鍾情其皮褸，其型格、造功，皮質均屬頂級，超儀更特別精心打扮，選了一件男裝皮褸赴場。

何超儀穿上老公的皮褸赴會，更顯型格。（受訪者提供）

原來此褸是她買來與老公陳子聰一起穿，一件褸兩公婆穿，很有愛，而這次超儀穿上，更凸顯出時下流行的Oversize的效果，以兩袖mirror-ball鉚釘皮褸襯牛仔短褲，並駁上金色假髮，既型格，又能營造出搖滾妹子的味道。

這次時裝騷在Le Palace舉行，這𥚃曾是巴黎club scene 中享負盛名的會所，是當年音樂及時裝icon的必到蒲點，Madonna 、David Bowie 、George Michael 、Elton John、Duran Duran 、Grace Jones、Boy George 及Jean PaulGaultier 等都是這𥚃的長期捧場客。

時裝騷在Le Palace舉行，對何超儀來說也有不少回憶。（受訪者提供）

超儀跟Le Palace都有段小故事，何超儀︰「話說當年，我們一家人去巴黎旅行，到了晚上蒲精出動時間 ，幾個家姐精心打扮，披上戰衣出動，就是準備出發去Le Palce蒲，而她們竟然丢低兩個小朋友 ，就是我與我細佬留在酒店叫pizza食。當日我看着酒店的窗子，很好奇她們去了那裏玩，為何不把我也帶去？」

多年之後，重臨這個地方，勾起了回憶，又帶來了感動，她說：「如果家姐當日帶我一起去，肯定會有更有趣的事發生，現在看着這個老地方由名人蒲點變成了時裝騷場地，有種莫名的感動。」

超儀在上機前，還要做一個小手術。（受訪者提供）

其實超儀此行非常趕急，每分每秒都在與時間競賽，首先在臨上機前一刻，超儀右眼突生了眼瘡，需立刻動一個小手術，而超儀便在手術後包着紗布動身趕往機場，而一下機便要趕赴會場，完騷後更要接受英國傳媒訪問拍照，直至凌晨時分才完成工作，翌日清晨便要趕往機場返港，全程48小時內完成，絕對破了她自己的歐遊記錄，難得超儀毫無怨言，更謂能現場欣賞到CELINE的時裝騷，絕對是一件叫人心花怒放的樂事，可見她對Celine的鍾愛。