黃心穎新歌MV性感忘形扭動身體　造型網友唔撐：蔡一智終於單飛

暫別幕前四年的黃心穎（Jacqueline）日前突然宣布強勢回歸娛樂圈，並於今日（14/2）情人節推出英文新歌《Crown Me》。歌曲由黃心穎親自作曲填詞，男友泥鯭則參與編曲及監製。MV於晚上8時正首播，化上淡妝的她身穿低胸長裙出場，在圍上保鮮紙的方形盒內忘形地扭動身體，鏡頭不時以「高抄」方式拍攝，刻意突顯心穎的身材。她一邊撥頭髮，一邊高唱「Crown me naughty, Crown me biXch」，眼神流露出一份自信。



鏡頭不時以「高抄」方式拍攝，黃心穎一邊撥頭髮，一邊高唱「Crown me naughty, Crown me biXch」。（影片截圖）

她在圍上保鮮紙的方形盒內忘形地扭動身體。（影片截圖）

去到副歌部份，黃心穎換上極具年代感的裝束，一頭曲髮、濃妝豔抹再加上綠色連身衣勁舞一番，當中不乏扭腰、自摸等性感動作，隨後又換上白色西裝型格造型。直到歌曲中段，她撕開保鮮紙寓意不再迎合別人的標準，做回真實的自己並與舞蹈員在貌似Disco的佈景下又唱又跳。雖然心穎跳得落力，但網民對她的MV造型、佈景等等就有意見：「似落咗夜總會」、「蔡一智咁多年後終於有得單飛」、「唱得難聽，造型難睇，人品垃圾，咁都出歌？」但仍有不少人支持她重新出發：「件事都過咗咁耐，人誰無過。重新出發係件好事！」、「希望你有機會唱到live」。

黃心穎換上極具年代感的裝束，一頭曲髮、濃妝豔抹再加上綠色連身衣勁舞一番。（影片截圖）

又換上白色西裝型格造型。（影片截圖）