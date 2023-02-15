新四十二章｜66歲鄭家生曾任《鎗火》武指　空中翻騰身手矯捷

擅長將角色性格加以突出及包裝的監製陳維冠（Joe），在《新四十二章》中繼續給予新人及綠葉不少發揮機會，其中有份參演《七公主》的吳子冲，更是首度飾演邪氣角色。三年級已接觸劍擊的子冲，一改形象以冷艷男Image登場，成功吸引網民注意，讚他高大有型之餘，又指與嘉欣淋雨一幕睇到心心眼。談到首度飾演邪氣角色，子冲笑言很大突破：「編審同監製睇完我《七公主》之後，話發覺我有啲壞壞哋同少少邪。」又謂角色最大難度是絕不能chok：「監製話要喺cool同chok之間取個平衡。」子冲續指為了更入型入格，刻意劃了眼影：「我嘅妝令到林景程喺劇入面都有唔少爆肚對白，都幾好笑，希望觀眾會鍾意。」

吳子冲首度飾演邪氣角色，一改形象以冷艷男 Image 登場，成功吸引網民注意讚他高大有型。

龔嘉欣雖然一身女神 Look，但都成功放下偶包豁出去演出甚有喜感。

談到劇中有不少動作場面，子冲自嘲是容易受傷的男人，更獲劇組封「玻璃人」：「我排戲練拳時都已經經常受傷。」子冲與嘉欣昨晚又以神話造型亮相，演繹魔羯座神話故事，當中嘉欣的皇冠及曲髮Look吸睛之餘，其誇張表情亦相當搞笑，甚有喜感。談到首度與嘉欣合作即有不少感情戲，子冲坦言拍攝初期難免緊張，並謂全靠Katy幫忙過渡：「有佢同監製嘅現場指導，我放鬆番好多，同埋嘉欣做戲會比好多感情落去，所以我只要放鬆到，就好自然會發揮到內裏感性嘅一面出嚟。」

都叔（鄭家生）為咗保護柯太大（馬海倫）展非凡身手，網民看畢都讚不絕口。

昨晚柯太（馬海倫飾）夢遊一幕亦相當搞笑，在鄭子誠聲演的「數理情人」聲線「催眠」下，備受失眠煎熬的柯太終有覺好瞓，但卻驚現夢遊，「路過」的都叔（鄭家生飾）為怕柯太生意外，全程跟實兼先後施展「半空翻騰」、「擒拿手」等絕技保護柯太，身手矯捷度令網民大感驚喜，留言大讚「世外高人」之餘，更指「12成員」又多一名異能人士。現年已66歲的家生，除了幕前演出，自1981年起已為電影擔任武術指導，代表作品為《鎗火》，更曾因而獲提名香港電影金像獎「最佳動作設計」。問到66歲的他為何至今仍能Keep得如此健碩兼敏捷，他簡而精回覆：「食嘢七分飽，拉筋兼慢跑。」並透露全劇最難忘是與糖妹一場對打戲，二人足足打了一個通宵，家生還大讚糖妹專業又厲害，令人期待。

都叔(鄭家生飾)全程跟實兼先後施展「半空翻騰」、「擒拿手」等絕技身手矯捷。

現年已 66 歲的鄭家生除了幕前演出，自 1981 年起已為電影擔任武術指導。

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