Edan IG睇性感女被截圖　網民力撐：邊個男人唔鍾意大波？

呂爵安（Edan）在劇集《大叔的愛》飾演田一雄，有句經典對白：「我淨係鍾意大波妹㗎咋！」而現實生活中的Edan原來都一樣，日前以真身IG睇身材火辣的網紅限時動態，被該網紅截圖放上網曬命，但不少網民都替他平反：「邊個男人唔鍾意大波？」



昨日有網紅在Instagram限時動態自貼低胸性感照，在討論區惹熱議，未知呂爵安（Edan）是否都因此去網紅IG story潮聖，因而留下痕跡，被該網紅截圖。網紅其後再貼上一個Story證明「藍剔」用戶「edanlui」睇過自己的性感限動，更附註《大叔的愛》中，Edan經典台詞：「我淨係鍾意大波妹㗎咋！」截圖！

Edan用「藍剔IG」𥄫女，被該網紅截圖。（Instagram：cola.smile）

該網紅更附註《大叔的愛》截圖，Edan在劇中講：「我淨係鍾意大波妹㗎咋！」的經典對白。（Instagram：cola.smile）

不過網民對此就不以為然，認為Edan𥄫女只是正常男人所為，留言平反：「邊個男人唔鍾意大波？」「做藝人真慘，睇女都田要俾人公審。」「IG除咗睇大波妹冇存在價值。」「下次要捉佢講粗口？」「佢睇大波仔先同我講。」有人甚至指出張天賦（MC）IG高調Follow人氣AV女優河北彩花，根本一點問題都冇。

呂爵安

翻睇該網紅的IG，她擁有3萬名粉絲，經常貼褔利圖大晒身材，作風大膽。按下圖睇更多性感相：