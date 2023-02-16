向太陳嵐曬八千萬的「中國之星」　向生甜蜜表白：希望在一起60年

向太陳嵐（Tiffany）經常在小紅書分享近況，之前曾分享過天價愛馬仕包包牆，之後又貼出百萬豪車。適逢情人節，向太又在小紅書曬出向生送的，價值八千萬的鑽石項鏈，又被名為「中國之星」，向太在介紹水晶時，以非常輕鬆的口吻表示：「才八千多萬」，瞬間羨慕死不少網民！



向太以8611萬港元拍下巨鑽「中國之星」。（向太小紅書截圖 ）

向生向太結婚多年如漆如膠，向生在2013年以8611萬港元拍下巨鑽「中國之星」送給愛妻向太，但就未高調對外介紹過「中國之星」。向太日前在小紅書向觀眾分享，介紹水晶時，以非常輕鬆的口吻表示「才八千多萬」，瞬間羨慕死不少網民，向太表示：「這個中國之星是一個水滴型，是全世界最大最完美的，是老公送給我的禮物，我買的時候，市場上傳要1億5，僥倖心態去試探，結果不曉得拍賣官拍錘的時候拍早了，加上佣金才8000多萬買到。」向太又解釋名叫「中國之星」的理由，原來是作為中國人，她感到很驕傲，所以將鑽石命名為「中國之星」。

好幸福。（向太小紅書截圖 ）

向太又解釋名叫「中國之星」的理由，作為中國人，她感到很驕傲，所以將鑽石命名為「中國之星」。（向太小紅書截圖 ）

向生貴為電影公司的老闆傳身家過十億以上，確實「八千多萬」不算得上甚麼，向太開心才是向生關心的！片段中，向生細心地為向太戴上項鏈，又對她甜蜜表白，感謝她在寂寂無名時陪在身邊，他說：「我跟向太一起的時候，什麼都沒有，譬如鑽石、房子連花都沒有，我們一起奮鬥打拼，等到一天有能力才買！」他續說：「鑽石婚是60年，我跟向太今年第42年，我希望可以跟向太一直到鑽石婚60年。」向太聽到向生的肺腑表白，立刻對着鏡頭笑到見牙唔見眼，開心到不得了！

向生細心地為向太戴上項鏈，又對她甜蜜表白，感謝她在寂寂無名時陪在身邊。（向太小紅書截圖 ）