「煎熬」主唱李佳薇遭男友高調派帽　暴瘦8公斤分手離場

今日（15/2）李佳薇於社交平台上(IG)發文宣布回復單身，亦即代表與拍拖四年的結婚對象正式玩完！李佳薇以《煎熬》一曲紅片亞洲，而近年來有傳她與相戀四年的男友早已分手，如今本人亦公開承認。



李佳薇以《煎熬》一曲紅片亞洲。(李佳薇IG)

據報李佳微與台灣男子廖先生感情穩定，佳薇為男友花近三千萬台幣（約780萬港元）在台北買婚房，又為婚後生子去凍卵。但想不到男友竟在去年十月趁李佳微於大陸宣傳期間，帶住新歡到處出席朋友聚會，如此高調出軌的事傳到李住薇耳中，最後必然是分手離場，李佳薇受情傷後亦暴瘦近8公斤，令人心痛。

男友高調出軌，佳薇忍痛分手。(李佳薇IG)

但今日的發文中，李佳薇似乎未有表現得非常傷心，還積極正面應對說：「彼此用心付出過，就是對感情最好的交代」，又表示自己目前狀態很好，依然相信愛情，更搞笑說想各媒體可以向她介紹好對象，令人佩服她能如此堅強灑脫。

上年5月曾與廖先生在IG放閃。(李佳薇IG)

長文如下: