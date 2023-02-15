「煎熬」主唱李佳薇遭男友高調派帽 暴瘦8公斤分手離場
撰文：馬嘉怡
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今日（15/2）李佳薇於社交平台上(IG)發文宣布回復單身，亦即代表與拍拖四年的結婚對象正式玩完！李佳薇以《煎熬》一曲紅片亞洲，而近年來有傳她與相戀四年的男友早已分手，如今本人亦公開承認。
據報李佳微與台灣男子廖先生感情穩定，佳薇為男友花近三千萬台幣（約780萬港元）在台北買婚房，又為婚後生子去凍卵。但想不到男友竟在去年十月趁李佳微於大陸宣傳期間，帶住新歡到處出席朋友聚會，如此高調出軌的事傳到李住薇耳中，最後必然是分手離場，李佳薇受情傷後亦暴瘦近8公斤，令人心痛。
但今日的發文中，李佳薇似乎未有表現得非常傷心，還積極正面應對說：「彼此用心付出過，就是對感情最好的交代」，又表示自己目前狀態很好，依然相信愛情，更搞笑說想各媒體可以向她介紹好對象，令人佩服她能如此堅強灑脫。
長文如下:
一早收到好多關心+加油信息 謝謝大家的關心⋯ ❤️ 是的，目前狀態，是「單身」。 . 沒有受不受害，沒有錯不錯愛， 彼此用心付出過，就是對感情最好的交代！ . 結束感情後，花了點時間調整自己， 有了新的生活、還有新的體態！ 驕傲的說，我很好！ 沒徘徊在像天堂的懸崖， 勇敢擺脫煎熬，坦率活得痛快！！ （趁機打歌？😂） . 本來沒想過這件事佔據版面， 但既然媒體大大都幫忙了， 那就順便請大家介紹好姻緣咯！！ 徵婚、徵友節目，也歡迎接洽經紀人喔！😂 . 情歌依然會唱得歇斯底里， 生命依舊會為自己而美麗， 而我，依然相信著愛情，