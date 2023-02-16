殺手廢J｜袁澧林劇中造型清新 親解劇中戲服：啲衫我試咗一日半

由陳湛文及袁澧林（Angela）擔任主演的《殺手廢J》昨日（15/2）迎來大結局，當中講述怕死的獨行殺手阿J（陳湛文 飾）因為殺人行業萎縮經營苦不堪言。他為求打破困境，半推半就加入了進取型的殺手企業。不過他發現最危險的挑戰居然不是程序多多的殺人任務，而是被公司扭曲的危險同事及主管，袁澧林在劇中飾演咖啡甜品屋店長曾汶清，當中她以不同的造型示人，其服裝造型的搭配與角色性格非常合襯，可見下了點心思。

Angela在劇中的造型好青春。（劇照）

看起來花了不少心思。（劇照）

Angela在接受《香港01》訪問時透露，劇本在設定曾汶清時想同阿J引起衝突：「因為J好唔自由，加入一間官僚公司，佢嘅生活同狀態都會俾佢嘅工作影響到，所以我嘅造型係想突顯『小霸王』的嘅狀態，呢一個空間入面係自主由我自己去話事。」被問到在服裝襯配上是否有添加自己的想法時，她就表示：「其實全部都係來自劇本嘅，但係就有模糊嘅空間，所以就有美術佢哋呈現出嚟，其實劇本真係寫的好好，好多方面都完善咗角色。啲衫我試咗一日半，換咗好多套衫（咁咪幾百套？）咁又冇，可能十幾套，同埋都有試妝。」

原來係想呈現「小霸王」性格。（節目截圖）

透過曾汶清個角色形象與阿J引起衝突。（節目截圖）

在劇中，不時都會特寫Angela胸口的場面，這些畫面引起不少討論，有網民認為可能是想暗示曾汶清除了是咖啡甜品屋店長，還有另外一個隱藏身份，亦有人推斷其實是導演自肥，不過Angela就表示：「其實劇本就唔係好描寫呢個位嘅，佢唯一出現的位置就係講阿清想同阿J破冰，於是送咗一沓coupon（優惠券）畀對方，但係大家都唔知點落台嘅時候，於是阿J就搞咗個爛Gag，望到我名牌笑我個名叫曾汶清（真文青），但係去到現場嘅時候就畀咗啲男性視覺。我諗係去到現場有新嘅創作，可能導演覺得廢J呢個人物係個比較毒的角色。」

在劇中不時都會特寫Angela胸口。（節目截圖）

Angela認為是想突出阿J的人物形象。（節目截圖）

被問到以上的鏡頭出街後會否感到尷尬時，Angela就表示：「會啊！不過個尷尬唔係在於有鏡頭係度影緊，個尷尬係個次數嘅重複（所以你覺得係影得太多所以就尷尬？）唔係，我唔係覺得尷尬，而係覺得劇情係咪有冇呢個需要（咁你覺得個劇情有冇需要加）我唔係好肯定，因為我哋宜家見到嘅成品都係結果嘅一種，好難想象冇咗會係點樣。」

網民覺得呢一幕好好笑。（節目截圖）